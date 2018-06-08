Başakşehir’den Malazgirt’e kardeşlik iftarı

Başakşehir Belediye Başkan Yardımcısı Muhammed Tayyip Tanrıkulu ve ekibi, bir dizi incelemelerde bulunmak ve yapılacak projeleri yerinde görmek için Muş’un Malazgirt ilçesini ziyaret etti. Uçakla Ağrı’ya gelen Tanrıkulu ve beraberindeki heyeti havaalanında Malazgirt Kaymakamlığı yetkilileri tarafından karşıladı. Karayolu ile Malazgirt’e gelen Başakşehir Belediye Başkan Yardımcısı Muhammed Tayyip Tanrıkulu ve beraberindeki heyet, Başakşehir ve Malazgirt Belediyesi tarafından organize edilen iftarlar programına katılarak vatandaşların Ramazan ayını tebrik ettiler. Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, iftar sonrası yaptığı konuşmada kardeşlik iftarının önemine değindi. Başkan Vekili Kırlı, "Kardeş belediyemiz Başakşehir Belediyesi ile birlikte bu yıl tüm mahallelerimizde kardeşlik ve birlik beraberlik iftarı gerçekleştiriyoruz. Bu gerçekleştirdiğimiz iftar programı Malazgirt’te bugüne kadar yapılmış en kapsamlı iftar programı olmuştur. Ben başta kardeş belediyemiz Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’na, Belediye Başkan Yardımcısı Muhammed Tayyip Tanrıkulu’na bu güzel anlamlı organizasyonda emeği gecen ve katılma lütfunda bulunan tüm Malazgirtli kardeşlerime çok teşekkür ediyorum" dedi.

“El birliği ile zor şartları iyileştireceğiz"

Kardeşlik iftarında Malazgirtli vatandaşlara seslenen Başakşehir Belediye Başkan Yardımcısı Muhammed Tayyip Tanrıkulu, tarihi ve şirin ilçede olmaktan son derece onur duyduğunu dile getirdi. Tanrıkulu, “Malazgirt’e ilçemize birçok kez geldim. Bildiğiniz üzere kardeşliğimiz devam ediyor. Belediye Başkanımız Yasin Kartoğlu’nun çok selamlarını getirdim. Buraya çok gelmek istiyordu, fakat işlerinin yoğunluğu sebebiyle gelemedi. İlçemizin alt yapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Alt yapı biter bitmez bizde kardeş belediye olarak üst yapıya elimizden geldiği kadar destek olacağız. El birliği ile zor şartları iyileştireceğiz. Siz değerli Malazgirt halkına çok selamı vardı. Siz değerli Malazgirtli kardeşlerimin ramazan ayını de kutluyorum. Allah tuttuğunuz oruçlarınızı kabul etsin” diye konuştu.

Malazgirt’te kurulan kardeşlik iftarı programına Malazgirt Kaymamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, Başakşehir Belediye Başkan Yardımcısı Muhammed Tayyip Tanrıkulu, Ak Parti İlçe Başkanı Kenan Deniz, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş Katıldı.