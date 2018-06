Başbakan Yıldırım’dan, Başkan Asya’ya teşekkür

24 Haziran seçimleri dolayısıyla AK Parti tarafından düzenlenen mitinge katılmak üzere Muş’a gelen Başbakan Binali Yıldırım vatandaşların sevgi seli ile karşılaştı. Başbakan’dan önce vatandaşlara hitap etmek üzere platforma gelen Belediye Başkanı Feyat Asya, "Teşrifleri ile bugün bizleri şereflendiren Başbakanımız Binali Yıldırım’a hemşehrilerim adına şükranlarımı sunarım. 16 yıllık bir iktidarı her seferinde destekleyip başarıdan başarıya koşmasına katkı sağlayan siz saygıdeğer hemşehrilerimizi en kavli, en samimi, en içten duygularımla selamlıyorum. Bu meydanı dolduran, siz kadirşinas hemşerilerime kucak dolusu selam olsun. Sizler her seferinde haktan yana doğrudan yana olarak, istikrara ve kardeşliğe destek oldunuz. Şehircilikte referans değerimiz olan Hazret-i Peygamberimizin Yesribi Medine’ye dönüştüren ve Medine’yi medeniyetler beşiği haline getiren bir davanın takipçileriyiz. Aynı anlayışla İstanbul’u çöp dağlarından arındırıp Avrupa’nın kültür merkezi haline getiren Cumhurbaşkanımızın açmış olduğu yolda ilerleyerek, göreve gelir gelmez ilimizin imarı ve inşası için yeni bir değişim ve dönüşüm sürecini başlattık" dedi.

Sizlerin desteği ve halkımızın teveccühü ile göreve geldiğimde ülkenin en genç başkanlarından biri olmanın heyecanını yaşadığını ifaden Başkan Asya, "Hamdolsun aynı heyecan ve coşku ile Muş halkına hizmetkarlık etmeye devam ediyorum. Göreve geldiğim günden bugüne mensubu olmakla şeref duyduğum partimizin politikaları çerçevesinde alt yapı, üst yapı, sosyal ve kültürel alanda belediyeciliği ilimizde hayata geçirme uğraşı içinde olduk. Bu süreçte hiçbir problemi küçümsemediğimiz gibi olduğundan fazla büyüterek azim ve şevkimizin kırılmasına da müsaade etmedik. Bu uğraşımız ve çabalarımızda sizlere ve Hükümet yetkililerimize yaptığımız bütün müracaatların karşılık bulması bizleri minnettar kılmıştır. Bu minnet bilinci ile verdiğiniz destek ve sağladığınız katkılardan dolayı şükranlarımı arz ederim. Yola çıktığımız ilk gün taahhütlerimizi hep gerçekleştirilebilecek hedefler üzerinden inşa ettik. Birlikte yöneteceğiz dedik. ‘Ortak Akıl Birlikte Yönetim ‘ anlayışına sadık kalarak ideal bir şehir inşa etmeyi hedefledik. Allah’a şükürler olsun ki bugün bütün mevsimsel ve coğrafi sıkıntılara rağmen stratejik planımızda belirlediğimiz hedeflerimizi gerçekleştiriyoruz. Bizler kendi yerelimizde bu hizmetleri yaparken hükümetimizin güçlülüğüne güvenerek yapıyoruz. Dolayısıyla şimdi güçlü bir meclis, güçlü bir hükümet ve güçlü bir Türkiye için yeni bir sürece girmiş bulunmaktayız. Allah’ın izniyle Muş halkı olarak her zaman olduğu gibi şimdi de yolumuz bellidir" diye konuştu.

Muş’un 24 Haziran’da kendisine yakışanı yapacağını söyleyen Başkan Asya, "Davamızın teşkilatlarımız eliyle her zaman güçlü, genç, dinamik, ataletten akametten uzak, üreten, mücadele eden bir yapıda olması için yenilenmenin elzem olduğu aşikârdır. Bizim için bu davanın her kademesi kutsal, küçük büyük fark etmeksizin her görev önemli ve değerlidir. Hiç kimsenin bu dava ve hareket içerisinde şahsi çıkarlarını önemseyerek davranması, kompleks ve kibre kapılması kabul edilebilir değil bilhassa içinde bulunduğumuz şartlar itibari ile asla tahammül edilemez. Bizler büyük bir zincirin birer halkasıyız, her halka bir diğeri ile varlığını devam ettirmektedir. Bir halkanın zayıflaması veya kırılmasının bütün zincirin kuvvetini etkileyeceğini unutmamalıyız. Bizler, birbirimizden güç almaktayız. Bizim için görevin bitmesi diye bir şey söz konusu değildir. Görev ve dava şuurumuz her zaman devam edecektir. Bu vesile ile bir kez daha teşrifleri ile bizleri onurlandıran Başbakanımız ve beraberindeki heyete şükranlarımı arz ederken, 24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili seçimlerinin özelde ilimize ve bölgemize, genelde ülkemize hayırlar getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ederim" şeklinde konuştu.

Başkan Asya’nın konuşmasının ardından Başbakan Binali Yıldırım, vatandaşlara hitap etti. Konuşmasında hizmetlerinden dolayı Başkan Asya’ya da teşekkür eden Yıldırım, çalışmalarında başarılar diledi.