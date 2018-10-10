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Başkan Aslan güven tazeledi

Eğitim Bir-Sen Malazgirt İlçe Başkanı Erhan Aslan, yapılan seçimle güven tazeledi.


Yeniden Eğitim Bir-Sen Malazgirt İlçe Başkanlığına seçilen Erhan Aslan, “4 yılda bir kongre süreci yaşıyoruz. Eğitim Bir-Sen ailesi olarak, Malazgirt eğitim camiasına yakışır şekilde seçimimizi gerçekleştirdik. Şahsım ve yönetimim adına oy kullanan her bir üyemize teşekkür ediyorum. Geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da daima üyelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Rabbim bu kutlu yolda bizleri mahcup etmesin” dedi.


Seçimi Eğitim Bir-Sen Muş Şube Başkanı Mahir Barışan da katıldı.

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