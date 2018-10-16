Başkan Asya, 15 Temmuz Mahallesi sakinleriyle buluştu

MUŞ (İHA) – Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, ‘Halk Buluşmaları' kapsamında 15 Temmuz Mahallesi sakinleri ile bir araya gelerek, yapılan hizmetlerle ilgili kendilerini bilgilendirdi.

Her hafta farklı bir mahallede vatandaşlarla buluşan Belediye Başkanı Feyat Asya'nın bu haftaki durağı 15 Temmuz Mahallesi oldu. Burada vatandaşlara hitap eden Başkan Asya, 4,5 yılda hayata geçirilen projeler hakkında bilgi vererek, mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinledi. Görev süresi içerisinde istişare etmeyi gelenek haline getirdiklerini kaydeden Başkan Asya, bu kapsamda toplumun her kesimi ile fikir alışverişinde bulunduklarını, son iki yıldır da mahallelerde ‘Halk Buluşmaları' yaptıklarını ifade etti.

15 Temmuz Mahallesi'nin daha önce Yeşilyurt Mahallesi kapsamında olduğunu ve son iki yıldır mahalle statüsüne alındığını belirten Başkan Asya, belediyecilik alanında ihtiyaç duyulan birçok hizmeti kısa sürede burada hayata geçirdiklerini söyledi. Şehrin dört bir yanında yürütülen içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hattı yenileme çalışmaları kapsamında 15 Temmuz Mahallesi'ndeki altyapı döşemelerini tamamlama aşamasına getirdiklerini aktaran Başkan Asya, bu konuda vatandaşa verdikleri sözü tuttuklarını hatırlattı. Parsel bağlantılarının da yapılması ile 15 Temmuz Mahallesi'nin altyapı alanında herhangi bir sorununun kalmayacağını ifade eden Asya, altyapı çalışmalarının süreç isteyen ve sıkıntılı bir aşama olduğuna dikkat çekti. Başkan Asya, vatandaşların anlayışı ve desteği ile bu projenin uygulanması sırasında karşılaşılan sorunların aşıldığını kaydetti.

Muş Belediyesi tarafından 56 bin metrekare alan üzerine yaptırılan Göletli Parkın 15 Temmuz Mahallesi sınırları içerisinde olduğunu söyleyen Başkan Asya, bu proje sayesinde Yeşilyurt, Yeşilce ve 15 Temmuz mahallelerinin yeşil alan konusundaki eksikliğini giderdiklerini sözlerine ekledi. Göletli Parkın, Muş'un en büyük ikinci parkı olma özelliğini taşıdığını ifade eden Başkan Asya, söz konusu parkın kısa sürede hizmete açılacağını, vatandaşların aileleri ile birlikte bu alada güzel vakit geçirebileceklerini kaydetti.

Altyapı çalışmalarının tamamlandığı 15 Temmuz Mahallesi'nde yol, kaldırım ve aydınlatmaları yenilemek üzere üstyapı çalışmalarına başladıklarını söyleyen Başkan Asya, bu girişimle önemli güzergahların çehresini değiştirdiklerini belirtti. Millet Caddesi ve Köşk Yolu gibi yoğun kullanılan yollarda yapılan çalışmalarla söz konusu bölgedeki değişimin ortaya çıktığını vurgulayan Başkan Asya, ara yolları da yenilemek üzere çalışmalarını devam ettirdiklerini söyledi.

Başkan Asya, konuşmasının devamında ise, görev süresi içerisinde şehrin genelinde yapılan hizmetleri tek tek sıralayarak vatandaşları bu konuda bilgilendirdi. Başkan Asya, sunumunun ardından mahalle sakinlerinin sorularını yanıtladı. Talep ve önerileri dinleyen Başkan Asya, çözüm noktasında birim amirlerine gerekli talimatları verdi.