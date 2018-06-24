Başkan Asya ailesi ile birlikte oy kullandı

dönem milletvekilliği seçimi için ailesiyle birlikte oy kullandı.

AK Partili Belediye Başkanı Feyat Asya, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için Vali Adil Yazar İlkokulu’nda eşi Suna Asya ve çocukları ile birlikte oy kullandı. Seçimin hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Başkan Asya, “24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve meclis milletvekili seçimlerinin kararı alındığı günden bugüne kadar, özellikle 21 Mayıs’ta açıklanan aday listesinin sonrasında kendi yerelimizde gerek milletvekili adaylarımızla, gerek il, ilçe başkanlarımız, teşkilatlarımız, meclis üyelerimizle birlikte sahada adeta, sahayı taradık. Sıkmadığımız el, çalmadığımız kapı, girmediğimiz ev kalmayacak şekilde gruplar halinde çalıştık. Halkımız olağan üstü bir teveccüh, bir sevgi gösterisinde bulundu. Bugünde nihayetinde kendi iradelerini, sandığa yansıtmak üzere sabahın erken saatlerinde adeta bir demokrasi şöleni havasında insanlarımızın bir birlerine hoşgörü edası içerisinde oylarını kullanmalarının sevincini yaşıyoruz. Dileğimiz ve temennimiz, hiçbir şekilde ne kendi yerelimizde, ne ülkemizin hiçbir köşesinde bir kazanın, belanın, insanların bir birlerini kıracak bir ortamın oluşmamasını ve herkesin demokrasinin vermiş olduğu haklar ölçüsünde iradelerini sandığa yansıtması olacaktır. Sadece bizim umudumuz değil gönül coğrafyamız olan İslam coğrafyasının umudu olan Cumhurbaşkanımıza her yerde olduğu gibi burada da çok büyük bir destek, çok büyük bir rağbet olduğunu görmekteyiz” dedi.