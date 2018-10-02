Başkan Asya, ASKF heyetini ağırladı

Muş Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı (ASKF) Kemal Türkan ve yönetimi, Belediye Başkanı Feyat Asya'yı makamında ziyaret etti. Muş'taki kulüplerin durumlarının görüşüldüğü ziyarette ASKF Başkanı Türkan, Başkan Asya'ya yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Muş Belediyesi olarak gençlerin iyi alışkanlıklar edinmesini sağlamak adına zaman zaman spor kulüplerine destek verdiklerini anımsatan Başkan Asya, ASKF öncülüğünde yapılacak çalışmalarda, imkanlar dahilinde katkı sağlayacaklarının altını çizdi.

Ziyaret, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.