Başkan Asya, belediye hizmetlerini anlattı

Belediye Başkanı Feyat Asya, A Haber kanalında belediye hizmetlerini anlattı. Hizmetlerle dolu bir dönem geçirdiklerini kaydeden Başkan Feyat Asya, vatandaşlara söz verdikleri tüm projeleri hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Alt ve üstyapı çalışmaları ile adeta bir değişim ve dönüşüm süreci başlattıklarını aktaran Başkan Asya, projelerin gün yüzüne çıkması ile şehrin daha güzel bir hal aldığını ve buna bağlı olarak vatandaşların memnuniyetlerinin arttığını belirtti.

Genel olarak çalışmalarla ile ilgili bilgi veren Başkan Asya, “Göreve başlar başlamaz kısa, orta ve uzun vadede programlar yaparak çalışmalarımıza başladık. Canlı Hayvan Pazarı, Sebze ve Meyve Hali, Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi, Tıbbi Atık ve Sterilizasyon Merkezi gibi ihtiyaç duyulan tesisleri kısa bir sürede yaparak hizmete açtık. 46 bin metrekare alan olan yeşil alan kapasitesini yaptığımız çalışmalar sonucunda arttırmayı başardık. İlimizin her iki yakasında bulunan derelerin ıslahı için bir program yaptık. Karni Deresi olarak adlandırdığımız kısımda 90 bin metrekarelik bir kompleks kurduk. İki yıllık çalışmanın neticesinde tüm vatandaşlarımızın faydalanabileceği bir dinlenme alanı oluşturduk. Lale Vadisi Parkı olarak isimlendirdiğimiz bölgede, tüm çalışmaları tamamlayarak hizmete sunduk. Aynı şekilde her mahallemize bir park yapmak üzere projeler yaptık. Bu kapsamda 7 park yaparak çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın kullanımına sunduk ve yeni parklar yapmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

2 bilgi evini yaparak hizmete sunduklarını ifade eden Başkan Asya, “Çocuklarımızın bilgiye ulaşmalarını kolaylaştırmak, gençlerimizin istihdamını kolaylaştıracak faaliyetlere öncülük etmek ve bayan kardeşlerimizin de faydalanabileceği kurslar düzenlemek üzere Bilgi Evi projesini hazırladık. Kısa sürede hizmete açtığımız bu tesislerimizden toplumun her kesimi faydalanıyor. Öğrencilerimiz geç saatlere kadar güvenli bir ortamda ders çalışabiliyor. Aynı şekilde buralarda etkinliklere ev sahipliği yaparak önemli bir eksiği gidermiş olduk. Diğer mahallelerimizde de bu projemizi uygulamak için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Farklı iki mahallemizde de 2 projemizi uyguladık. Yapımı tamamlanan tesislerimizi önümüzdeki günlerde hizmete açıyoruz” ifadelerini kullandı.

Muş'un en önemli projesi olan altyapı projesini başlattıklarını söyleyen Başkan Asya, “İlimizin içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının tamamını yeniliyoruz. Bununla beraber doğalgaz ve telekomünikasyon hatlarının da düzenli bir şekilde yer altına alınması için paydaş kurumlarımızla koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Önemli bir kısmını tamamladığımız projenin ardından üstyapı çalışmalarımızı başlattık. Özellikle bu yıl üstyapı ağırlıklı bir program belirleyerek, altyapı döşemesi tamamlanan cadde ve sokakları yenileyerek modern bir görünüme kavuşturuyoruz” şeklinde konuştu.

Tarihi dokuları korumak için önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Asya, “Muş'un kadim bir şehir olduğunu söyledik. Birçok medeniyete ev sahipliği yapan ilimizin tarihi değerlerini korumak adına Muş Belediyesi olarak sorumluluk bilinci ile hareket ediyoruz. Bu süre içerisinde birçok tarihi yapıyı aslına uygun bir şekilde restore ederken, bir kısmının restorasyonu için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bununla beraber önemli ihtiyaçlar arasında bulunan şehirlerarası otobüs terminalimizi tamamlama aşamasına getirdik. İlimize yakışır bir şekilde tasarladığımız terminalimizi önümüzdeki günlerde hizmete sunmayı hedefliyoruz. Ayrıca Muş'u kent meydanına kavuşturuyoruz. Eski Devlet Hastanesi yerleşkesinde yaklaşık 26 bin metrekare alan üzerine bir kent meydanı yapıyoruz. Halkımızın buluşma noktası olacak olan meydanın yapımı için gerekli hazırlıklarımızı yaptık. İhalesini yaptığımız projenin kısa sürede ilk kazmasını vuracağız. Bunun yanında rutin çalışmalarımız devam etmektedir. Bizler hizmet üreterek halkımızın refah seviyesini yükseltmeye devam edeceğiz. İnşallah hayırlı niyetler çıktığımız bu yolda muvaffak oluruz” diye konuştu.