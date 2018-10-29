Başkan Asya, belediye hizmetlerini anlattı

Parti teşkilatının tüm kademelerinin hazır bulunduğu toplantıda konuşan Başkan Asya, görev süresi içerisinde yapılan hizmetler hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Muş Öğretmenevi konferans salonunda düzenlenen toplantıda bir konuşma yapan Belediye Başkanı Feyat Asya, 4,5 yılda Muş'a önemli hizmetler kazandırdıklarına dikkat çekerek, söz konusu hizmetlerin devamı için bu göreve bir kez daha talip olduğunu söyledi. Kısa, orta ve uzun vadede yaptıkları program çerçevesinde Muş'u yeniden inşa ettiklerini belirten Başkan Asya, “İlimizde ihtiyaç duyulan canlı hayvan pazarı, yaş sebze meyve hali ve soğuk hava deposu, sokak hayvanları rehabilitasyon merkezi ve geçici bakım evi, tıbbi atık sterilizasyon merkezi gibi tesisleri kısa vadede hizmete sunduk. Şehir içi ulaşım konusunda yaşanan sıkıntıları uzun uğraşlar sonucu hayata geçirdiğimiz havuz ve kartlı sistem uygulaması ile ortadan kaldırdık. Doğugaz firması ile yaptığımız protokol çerçevesinde ilimizin doğalgaza kavuşması için yapılan çalışmalara öncülük ettik. 4 yılı aşkın bir süredir yürütülen çalışmalarla şehrin büyük bir kısmında doğalgaz ana şebeke hatları döşenirken, birçok binanın servis bağlantıları da yapıldı. Doğalgaz dağıtımının da devam ettiği ilimizde çalışmaların tamamlanması ile halkımız hem rahat bir kış mevsimi geçirecek hem de hava kirliliğinden kurtulmuş olacak” ifadelerini kullandı.

Yeşil alan kapasitesini her geçen gün arttırdıklarını kaydeden Başkan Asya, “Her mahalleye bir park' sloganıyla yürütülen çalışmalar sonucunda, Muş-Bitlis karayolu üzerine Ahmed-i Hani parkını, Hürriyet Mahallesi'ne Şeyh Şükrü Efendi parkını, Zafer Mahallesi'ne Vali Feridun Gültekin ile Müftü Mehmet Çağlayan parklarını, Sunay Mahallesi'ne Köse Hoca Parkını ve Kültür Mahallesi'ne Mehmet Zeki Ökmen parkını kurarak halkımızın hizmetine sunduk. Aynı şekilde Ahmed-i Hani parkının 2. etabını da bu yıl yapımını tamamladık. 86 bin metrekare alan üzerine Lale Vadisi Parkını oluşturduk. Bununla beraber 56 bin metrekare alan üzerine Göletli Park projemizi uyguluyoruz. Önümüzdeki günlerde hizmete açmayı planlıyoruz. Yine 185 bin metrekare alan üzerine 2023 Hatıra Ormanı projesini hazırlayarak vatandaşlarımızın yeşil alan konusundaki sıkıntılarını gidermiş olacağız. 2014 yılına kadar 43 bin metrekare olan yeşil alan kapasitesini 4 yıl içinde yaklaşık 300 bin metrekarenin üzerine çıkarmayı başardık” şeklinde konuştu.

Sosyal belediyecilik alanında da birçok faaliyete imza attıklarını söyleyen Başkan Asya, “Çocukların ve gençlerin bilgiye ulaşmalarını kolaylaştırmak, sosyal ve kültürel etkinliklerin rahat bir ortamda yapılabilmesini sağlamak için Muratpaşa ile Sunay mahallelerinde bilgi evleri yaparak hizmete açtık. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun katılımı ile açılışını gerçekleştirdiğimiz tesislerimizde 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızın istifade edebileceği aktiviteler yapılmaktadır. Zafer ve Yeni mahallelerde de yapımı tamamlanmak üzere olan iki tesisimizi de önümüzdeki günlerde hizmete açmayı planlıyoruz” diye konuştu.

“Muş halkının en muzdarip olduğu konu altyapıydı” diyen Başkan Asya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Proje hazırlama ve ihale sürecinde 3 yıl geçmesine rağmen bu konuda verdiğimiz sözü unutmadık. Siyasi riskleri hiç umursamadan bu şehrin içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının yenilenmesi için projemizi başlattık. Allah'a şükürler olsun ki ana arterlerin büyük bir kısmını tamamladık. Şehrin alt bölgelerindeki Sütlüce Zafer ve Yeşilyurt mahallelerinin tüm hatlarını yeniledik. Diğer mahallelerimizde yer yer döşemeler yapıldı. Proje uygulaması halen devam ediyor. İnşallah çalışmaların sonucunda bu şehrin alt yapı diye bir sorunu artık kalmayacak.”

Altyapı çalışmaları ile birlikte üst yapı çalışmalarının da startını verdiklerini aktaran Başkan Asya, “Yer altı döşemesi tamamlanan tüm cadde ve sokaklarımızı kaldırımı, yolu ve aydınlatması ile sil baştan yeniliyoruz. Üst yapı çalışmalarımızla ilimizin çehresinin değiştiğini görüyoruz. İnşallah çalışma sezonu içerisinde bu konuda iyi bir mesafe almış olacağız” ifadelerini kullandı.

Başkan Asya, konuşmasının devamında imar alanında yapılan yeni uygulamalardan tarihi yapıların restorasyonuna, şehirlerarası otobüs terminali projesinden kadın kültür ve eğitim merkezi projesine kadar birçok konuda katılımcıları bilgilendirdi.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından ilk defa düzenlenen Danışma Meclisi toplantısına Başkan Asya'nın yanı sıra AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, İl Başkanı Rahmetullah Yaktı ve teşkilatın çeşitli kademelerinde görev yapan temsilciler ile çok sayıda partili katıldı.