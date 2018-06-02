Başkan Asya, belediye personelleri ile bir araya geldi

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti Muş Milletvekili adayları Mehmet Emin Şimşek ve Abdulselam Er ile birlikte belediye personelleriyle bir araya geldi. Muş Belediyesi Oto Amirliğinde gerçekleştirilen buluşmada Belediye Başkanı Feyat Asya, kadroya geçişleri sağlanan personellere hitaben konuşma yaparak, sosyal hakları konusunda bilgi verdi. AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı ve Hak İş Sendikası Başkanı Yaşar Kalır’ın da bulunduğu toplantıda, personeller maaşlarına yapılan iyileştirme konusunda bilgilendirildiler.

Burada bir konuşma yaparak, herkesin Ramazan ayını tebrik eden Başkan Asya, “Bizler hizmet yolunda halkımıza sözler ve taahhütler vererek hedeflerimizi belirleriz. Söylediklerimizi yol haritamız yaparız ve onu gerçekleştirmenin mücadelesini veririz. Aynı şekilde siz çalışanlarımıza da daha önce söz verdik. Birlik ve beraberlik içerisinde halkın mutluluğu ve refahı için samimiyetle çalışan personelim hakkını korumak boynumun borcudur. Allah’a şükürler olsun ki hükümetimiz sayesinde taşeron kavramı artık tarihe karışıyor. Sizler belli bir statüye kavuşturuldunuz. Biz de bu süreçte alınan kararlar doğrultusunda bize ne düşerse yapamaya hazır olduğumuzu beyan ettik. Yapılması gerekenleri geciktirmedik” dedi.

349 kişinin kadroya geçirildiğini söyleyen Başkan Asya, “Geçişler yapılırken de sizinle görüştük ve kanunların ve mevzuatın bize verdiği yetkiyi sonuna kadar sizlerin lehine kullanacağımızı ifade ettik. Çünkü mekanları ihya etmek için imkan oluşturmak lazım. Sizler bugüne kadar asgari ücretle ailelerinizi geçindirmek zorundaydınız. Bu son süreçte bu durum biraz daha iyileştirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızca geçtiğimiz günlerde bir çalışma yapıldı. Alınan karar doğrultusunda bizler bir hazırlık yaptık. İmkanlarımızın el verdiği şekilde maaşlarınızı daha iyi duruma getirmek için çaba sarf ettik. Biz bunları yaparken gücümüzü Cumhurbaşkanımızdan, Başbakanımızdan, Bakanlarımızdan ve hükümetimizden alıyoruz. Biz, işçinin alın teri kurumadan hakkını veren bir Peygamberin ümmeti olarak, bu anlayışı kendimize düstur edindik” şeklinde konuştu.

Bugüne kadar bir aile ruhuyla çalıştıklarını hatırlatan Başkan Asya, konuşmasının devamında, “Sizlerle birlikte Muş halkına kaliteli hizmet sunmanın mücadelesini veriyoruz. Sorumluluk alanımızdaki en ücra yerlere bile hizmet götürerek vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bunları yaparken sizlerle el ele vererek yapıyoruz. İnşallah bundan sonra da aynı şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz” sözlerini kullandı.

Başkan Asya’nın konuşmasının ardından AK Parti Muş Milletvekili adayları Mehmet Emin Şimşek ve Abdulselam Er de bir selamlama konuşması yaparak, çalışanların haklarının hayırlı olmasını dilediler.

24 Haziran’da Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin yapılacağını anımsatan milletvekili adayları, ülkenin istikrarı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ekibinin tekrar ülke yönetiminde olması gerektiğini ifade ederek, destek istediler.