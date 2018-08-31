Başkan Asya, Çalışma Alanlarında İncelemelerde Bulundu

Günün büyük bir kısmını çalışma alanlarında geçiren Belediye Başkanı Feyat Asya, hizmetlerin vatandaşlara ulaşması için üstün bir çaba sarf ediyor. Hemen hemen her mahallede belediye projelerinin uygulandığı Muş’ta adeta bir değişim ve dönüşüm süreci yaşanıyor. Sabahın erken saatlerinde ilgili birim amirleri ile çalışma alanlarını gezen Başkan Asya, projelerin gidişatını sekteye uğratacak sorunları anında çözüme kavuşturarak engelleri bir bir ortadan kaldırıyor. İlk olarak üst yapı yenileme çalışmaları kapsamında İstasyon Caddesi Duvarbaşı güzergahındaki kazı ve hat değişim çalışmalarını inceleyen Başkan Asya, yetkililerden bilgi aldı. Karayolları kavşağına ulaştırılan kazı çalışmalarının bir an önce tamamlanarak asfalt ve kaldırım döşemeye başlanması talimatını veren Başkan Asya, 2018-2019 eğitim ve öğretim dönemi başlangıcına kadar araç ve yaya trafiğine engel olmamak için çalışmaların hızlandırılmasını istedi. İncelemeler sırasında karşılaştığı vatandaşlarla ayak üstü sohbet eden Başkan Asya, çalışmalar hakkında kendilerini bilgilendirdi. Daha sonra beraberindeki teknik heyet ile birlikte Muratpaşa Mahallesi’ne geçen Başkan Asya, burada vatandaşların sağlığını olumsuz yönde etkileyen Soğurman Deresi için kalıcı çözüm üretilmesi noktasında talimatlar verdi. Bu konuda ilgili kurumlarla görüşülerek ortak bir karara varılmasını isteyen Başkan Asya, alınacak sonuca göre gerekli çalışmaların bu sezonda başlatılmasını söyledi. Burada mahalle sakinleri ile hasbıhal eden Başkan Asya, Muş Belediyesi olarak ihtiyaç duyulan hizmetleri sunmaya devam edeceklerini kaydetti. Son olarak geçtiğimiz günlerde yol genişletme çalışmalarının yapıldığı Dere Mahallesi Taşevler mevkiindeki asfalt hazırlığını inceleyen Başkan Asya, ekiplere kolaylıklar dileyerek, çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlarla muhabbet etti. Bitlis Caddesini Hürriyet Caddesine bağlayan 131. sokakta yapılan genişletme çalışmalarında kendilerine destek veren, ‘Yol medeniyettir’ diyerek arsasından fedakarlık yapan vatandaşlara minnettar olduğunu ifade eden Başkan Asya, bu anlayışa sahip insanlar sayesinde çok güzel işler yapıldığını belirtti.

Asfalt hazırlığının yapıldığı sokağın birkaç güne kadar üst yapısını tamamlayarak hizmete sunacaklarını mahalle sakinlerine söyleyen Başkan Asya, Dere Mahallesi’nin belediye hizmetleri ile daha da güzelleşeceğini aktardı.