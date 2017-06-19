Başkan Asya çalışma alanlarını gezdi

Belediye ekipleri yaz sezonu ile birlikte başlattığı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Birçok mahallede devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Feyat Asya, söz konusu projelerin en kısa sürede tamamlanması için talimatlar verdi. Başkan Asya ilk olarak Karşıyaka Mahallesi’ndeki ihata duvarı çalışmalarını inceledi. Yetkililerden bilgi aldıktan sonra burada yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Feyat Asya, "Geçtiğimiz yıl Eski Erzurum Caddesi ile Karşıyaka Mahallesi bağlantı yolunda kapsamlı bir çalışma yaptık. İki yolu birbirine bağlayan köprüyü inşa ederek halkımızın hizmetine sunduk. Ancak mevsim şartlarından dolayı yeni açılan bağlantı yoluna sadece stabilize malzemesi sererek sıkıştırmasını yaptık. Asfalt ve kaldırım çalışmaları yetişmedi. Aynı şekilde yeni açılan yolun dağa taraf olan kısmına ihata duvarı yapmak için çalışma başlattık. Ekipler şu an hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar. Bu çalışmanın akabinde mevcut yol asfalt kaplama yapılarak mahalle sakinlerinin hizmetine sunulacak" dedi.

Daha sonra Muratpaşa Mahallesi Kantere Caddesi mevkiindeki Şeyh Haşim Mezarlığındaki çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Asya, "Mezarlıklar gibi manevi değerlerimizi korumanın gayretindeyiz. Bu anlayışla kent merkezindeki mezarlıklarımızın bakım ve onarımlarını rutin yapmaktayız. Bunun yanı sıra bu bölgelerdeki çevre düzenlemeleri için ne gerekiyorsa ihmal etmiyoruz. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerimizin Şeyh Haşim Mezarlığının çevresinin ihata duvarı ile örülmesi için gerekli ölçümleri yaptıktan sonra çalışmalara başlandı. Kısa bir sürede tamamlamayı hedeflediğimiz çalışmanın ardından söz konusu mezarlıkta çevre düzenleme çalışmasını da yapacağız" diye konuştu.

Başkan Asya, Şeyh Haşim Mezarlığının ardından yine Muratpaşa Mahallesi’nde yapımı devam eden içme suyu deposunu inceledi. Yetkililerden yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkan Asya, vatandaşların su konusunda sıkıntı yaşamaması için çalışmaların hızlandırılması gerektiğini söyledi. Su depolarının yenilenmesinin de alt yapı projesi kapsamında olduğunu ifade eden Başkan Asya, şehri bir bütün elden geçirileceğini, bu süreçte vatandaştan ciddi destek beklediklerini kaydetti. Muş’un imarı ve inşası noktasında karşılaşılan zorluklara hep beraber göğüs gerilmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Feyat Asya, elde edilecek kazanımlardan istifade edebilmek için bunun önemli olduğuna dikkat çekti.

Alt yapıdan dolayı bu yılın çok zorlu geçeceğini belirten Başkan Asya, "Yaklaşık 400 kilometre döşeme ağı olan alt yapı projemizle şehrin hemen hemen her tarafını kazacağız. İster istemez bu süreçte bazı zorluklarla da karşılaşacağız. Özellikle su depolarımızın yenilenmesi sırasında zaman zaman su sıkıntısı yaşanacak. Ancak biz bunların asgari düzeyde vatandaşa yansıması için çaba sarf ediyoruz. Dolayısıyla su depolarının en hızlı şekilde tamamlanarak faaliyete girmesi için yoğun emek veriyoruz. İnşallah bunları başarılı bir şekilde yaparak halkımızın hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı.

Başkan Asya, son olarak Muş-Bitlis karayolu üzerindeki asfalt şantiyesi mevkiinde yapımı devam eden katı atık aktarma istasyonundaki çalışmaları inceledi. Burada yapılacak olan aktarma istasyonunun Muş için çok önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Asya, vahşi depolama sisteminin bu proje ile tarihe gömüleceğini söyledi. Söz konusu alanda ihtiyaç duyulan düzenlemelerin yapılmasının ardından kent merkezinde toplanan katı atıkların Bitlis Katı Atık ve Bertaraf Tesisine nakledileceğini söyledi.