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02 Ocak 2017 15:42

Başkan Asya, çalışmalar hakkında bilgi verdi

Başkan Asya, çalışmalar hakkında bilgi verdi

02 Ocak 2017 15:42

Adalet ve Kaklıma Partisi (AK Parti) Muş İl Başkanlığı tarafından düzenlenen basın toplantısına katılan Belediye Başkanı Feyat Asya, yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.
Kentteki bir otelde düzenlenen toplantıya, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Başkanı Namık Ergün, Merkez İlçe Başkanı İbrahim Avcı, meclis üyeleri ile yerel ve yaygın basın kuruluşu temsilcileri katıldı. Muş’a yapılan yatırımlarla ilgili konuların ele alındığı toplantıda, Başkan Asya belediye çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Söz verdikleri ve taahhüt ettikleri çalışmaların yanı sıra birçok soruna köklü çözüm ürettiklerini kaydeden Başkan Asya, "3 yılı aşkın bir sürede Muş’un ihtiyaç duyduğu tıbbi atık sterilizasyon merkezi, canlı hayvan pazarı, sebze-meyve hali ve soğuk hava deposu, hayvan bakımevi gibi yeni tesisleri ilimize kazandırırken doğalgaz hattı döşemesi ile Kale kentsel dönüşüm projesinin startını vererek ciddi bir ilerleme kaydettik. Bununla beraber vatandaşlarımızın aileleri ile birlikte iyi vakit geçirebilmelerini sağlamak için ‘Her mahalleye bir park’ sloganıyla Ahmed-i Xani, Şeyh Şükrü Efendi, Köse Hoca, Vali Feridun Gültekin ve Müftü Mehmet Çağlayan parklarını kurarak hizmete sunduk. En büyük sosyal aktivite merkezimiz olan Karni Deresi Uygulama projemizin startını vererek bu yıl Temmuz ayında tamamlamayı planlıyoruz. Taşo bölgesi ile Karşıyaka mevkiinde yaptığımız hizmetlerle ciddi değişimler yaşandı. Mezarlık yolunda tüm çalışmaları bitirerek halkımızın hizmetine sunduk. Aynı şekilde Karşıyaka’nın tüm alt ve üst yapı çalışmalarını tamamlayarak cazibe merkezi haline getirdik" dedi.
Bugüne kadar yaptıkları veya planladıkları çalışmaları kısıtlı bütçeye rağmen gerçekleştirdiklerini dile getiren Başkan Asya şunları kaydetti:
"Söz konusu çalışmalar ve projelerin yanı sıra kurumun yıllardır biriken borçlarını da yapılandırarak ödüyoruz. Nüfus oranına göre İller Bankası’ndan gelen paranın üçte ikisi personel giderine, bir kısmı da kurum borçlarından dolayı kesiliyor. Geri kalan meblağ yatırım ve projeler için yetersiz olsa da biz vatandaşlarımıza hizmet etmek için arayışlarımızdan vaz geçmiyoruz. Yıllardır vergi dairesi ve VEDAŞ’a ödenmeyen borçları yapılandırarak ödemeye başladık. Özelleşmeden önceki borcu kapatmak için görüşmelerimiz devam ediyor. Aynı şekilde kurumun SGK’ya olan yaklaşık 21 milyon borcunu arsa takası karşılığında sıfırladık. Bu bizim için önemli bir gelişmeydi. Etüd ve proje müdürlüğümüzle Bakanlıklar ve kalkınma ajanslarındaki destek programlarına projeler hazırlayarak hizmet vermeye başladık. Bütçemizin aşan projelere kaynak bulmak için hep bir gayret içerisinde olduk ve bugüne kadar başarılı sonuçlar elde ettik. Bununla beraber kendi öz kaynaklarımızı arttırmak için çalışmalarımız oldu. Halkımızdan belediyeye karşı sorumluluklarını yerine getirmelerini istedik. Hizmet verebilmemiz için buna ihtiyacımız var. Onlardan tahsil ettiklerimizi hizmet olarak tekrar geri sunuyoruz. Daha iyi çalışmalar yapacağımıza inanıyorum. Allah hizmet yolunda bizi halkımıza karşı mahcup etmesin."



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