Başkan Asya, çalışmaları yerinde inceledi

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışma sezonu boyunca kazı ve döşeme yapılan yolların bakım, onarım ve yenilenmesini aralıksız sürdürüyor. Ekipler, son olarak, Sütlüce Mahallesi Muş Fen Lisesi güzergahındakicaddenin tahribatını giderdi. Öğrenciler tarafından sıkça kullanılan yola stabilize malzemesi seren ekipler, iş makineleri ile sıkıştırma yaptıktan sonra caddeyi ulaşıma açtı.

Belediye Başkanı Feyat Asya, söz konusu bölgede yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Başkan Asya, incelemeler sırasında karşılaştığı mahalle sakinleri ve öğrencilerle yakından ilgilenerek kendileri ile sohbet etti. Yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, bu yılki hava şartlarının elverişli olduğuna dikkat çekerek, "Geçtiğimiz yıl bu tarihlerde yaklaşık 1,5 metre kar yağmıştı. Tüm ekiplerimizi seferber ederek yoğun bir karla mücadele çalışması içerisindeydik. Bu yıl henüz kar yağışının olmamasını Allah’ın bir lütfu olarak görüyoruz. Bizler de bu durumu iyi bir şekilde değerlendirmek için çaba sarf ediyoruz. Kar yağana kadar cadde ve sokakların bakım, onarım ve yenilenmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İlerleyen günlerde kar yağışının olması durumunda tüm ekiplerimiz ile başarılı bir karla mücadele sezonu geçirmek için gerekli çalışmayı yapacağız" dedi.

Yoğun bir çalışma sezonu geçirdiklerini kaydeden Başkan Asya, "Bu yıl en büyük projemiz olan alt yapı projesi ile uzun ve meşakkatli bir süreci başlattık. İlimizin yaklaşık 450 kilometrelik içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının tamamını yenilemek için kulları sıvadık. Yaklaşık 6 aylık bir çalışma ile önemli bir mesafe kat ettik. Tabi bunu yaparken mevcut yol ve kaldırımlar da ister istemez tahrip oluyor. Bir yandan kazı ve döşeme çalışmaları yapılırken, diğer yandan bu tahribatları onardık. Kış sezonuna girdiğimiz bu günlerde bile hava koşullarının elverişli olmasını fırsat bilerek bu çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu yıl geçici olarak yaptığımız bütün yolları gelecek çok daha güzel bir şekilde kalıcı hale getireceğiz. Kazılardan dolayı ister istemez çökmeler meydana gelebilir. Dolayısıyla kış sezonunu bu tür geçici çözümlerle geçirerek vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamasını sağlıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl çalışma sezonu ile üst yapı hizmetlerimize ağırlık vererek tüm cadde ve sokakları yenileyip halkımızın hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı.