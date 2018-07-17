Başkan Asya, çocuk kursiyerleri ödüllendirdi

Muş Belediyesi tarafından yapılarak vatandaşların hizmetine sunulan bilgi evleri yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Toplumun her kesimine hitap eden bilgi evleri, vatandaşların ikinci yuvası olma özelliğini taşıyor.

Her mahalleye bilgi evi kurmak üzere planlama yaparak vatandaşların bu alandaki ihtiyaçlarını tamamen karşılamayı hedefleyen Belediye Başkanı Feyat Asya, bilgili bir nesli yetişmesi için tüm imkanları seferber ediyor. Bilgi evlerindeki faaliyetleri yakından takip eden Başkan Asya, zaman zaman buralardaki etkinliklere katılarak vatandaşları motive ediyor.

Son olarak Sunay Mahallesi Şehit Polis Murat Yılmaz Bilgi Evini ziyaret eden Başkan Asya, Kur’an-ı Kerim kursuna katılarak öğrencilerle vakit geçirdi. Eğitim almak üzere bilgi evinde bulunan öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Asya, başarılı olmaları konusunda tavsiyelerde bulundu. Kur’an-ı Kerim öğrenen çocuklara eşlik eden Başkan Asya, eğitimlere katılanlara hediyeler vererek onları sevindirdi. İl genelindeki sosyal faaliyetleri yakından takip ederek katkıda bulunan Başkan Asya’nın eşi Suna Asya da, ziyarette kendisine eşlik etti.

Muş Belediyesi tarafından yapılarak hizmet vermeye başlayan bilgi evlerinin çocukların ikinci yuvaları olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Feyat Asya, bu tesislerde faydalı çalışmaların yapılmasından mutluluk duyduklarını ifade etti. Bilgi evlerinde çocukların kişisel gelişimlerine katkı sunacak etkinliklerin yapıldığına dikkat çeken Başkan Asya, “Ailelerimiz çocuklarını bilgi evlerine gönderirken gözleri arkada kalmasın. Buradaki faaliyetler yetkili arkadaşlarımızın nezaretinde yapılmaktadır. Kurslara katılan çocuklara alanında uzman hocalarımız eğitim veriyor. Ders çalışmak isteyenler için kütüphaneler mevcut. Hem buradaki kitaplardan istifade edebilirler hem de kendi ders kitaplarından çalışma imkanı bulabilirler. Zaman zaman çeşitli okullardaki öğrenciler, öğretmenleri ile birlikte bilgi evlerine gelerek faydalanabiliyorlar. İnşallah bu tesislerimizin sayısını arttırdıktan sonra çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim alanındaki eksikliklerini bir nebze de olsa gidermiş olacağız” dedi.

Başkan Asya, çocuklara da hitaben ederek, “Sizler; ailenizin, yaşadığınız ilin ve ülkenin geleceklerisiniz. Şimdiden bu bilinçle hareket etmeniz lazım. Sizin iyi bir seviyeye gelmeniz için bizler imkan oluşturmaya çalışıyoruz. Yarın sizler bizim konumumuzda olacaksınız ve bu şehrin beklentilerine çözüm üreteceksiniz. Dolayısıyla çok çalışıp, ailenize ve ülkenize faydalı bireyler olmanın hesaplarını yapmalısınız. Bu vesile ile eğitim hayatınızda başarılar diler, nice güzel yarınların sizlerin olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Asya, konuşmasının ardından çocuklara oyuncak dağıtarak onları sevindirdi. Ziyaret, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.