Başkan Asya, çocuklara söz verdi, ekipler harekete geçti

Muş Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Sütlüce Mahallesi'nde yeni bir park yapımına başlandı. Mahalle sakinlerinin çocukları ile birlikte güzel vakit geçirebileceği yeni park bir dönüm üzerine kuruluyor. Geçtiğimiz günlerde Sütlüce Mahallesi'ndeki sathi asfalt kaplama çalışmalarını incelemek üzere bölgeye giden Belediye Başkanı Feyat Asya, çocukların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Çocukların ‘Başkanım, parkımız yok, park istiyoruz' talebine karşılık söz veren Başkan Asya, ilgili birim amirlerine gerekli çalışmaların başlatılması konusunda talimat verdi. Selahaddin-i Eyyubi Camisinin karşısındaki arazinin fizibilitesini yapan ekipler, çalışmalarına başladı. Sınırların belirlendiği ve zemin çalışmalarının yapıldığı parkın önümüzdeki günlerde tamamlanması planlanıyor.

‘Her Mahalleye Bir Park' sloganıyla kentin birçok noktasında çocuk oyun alanları ve yeşil alanlar oluşturduklarını söyleyen Başkan Feyat Asya, bu çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini vurguladı. Yapılan hizmetlerin gün yüzüne çıkması ile vatandaşların taleplerinin de değiştiğine dikkat çeken Başkan Asya, değişimden memnun olduklarını ve motivasyonlarını arttırdığını ifade etti. Çocuk, genç, yaşlı, kadın fark etmeksizin vatandaşlardan gelen taleplerin kendileri için kıymetli olduğunu belirten Başkan Asya, beklentilerin karşılanması noktasında yoğun bir çaba sarf edileceğini ifade ederek, “Vatandaşlarımızın beton yığınlarından kurtulup, güzel bir ortamda vakit geçirebilmelerini sağlamak için yeni alanlar oluşturmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz dört yıl içinde kentin birçok noktasında atıl durumda olan veya belediyemize ait yerlerde yeni yeşil alanlar, mesire alanları ve çocuk oyun alanları oluşturduk. Her geçen gün yapılaşmanın çoğaldığı ilimizde bu tür yerlere duyulan ihtiyaç daha fazla oldu. Muş Belediyesi olarak yaptığımız çalışmalar neticesinde bu konuda yaşanan sıkıntıyı asgariye indirmeyi başardık. Geçtiğimiz yıllarda mahalle statüsüne geçen Sütlüce'de de çocukların oyun parkı konusunda bir talepleri olmuştu. Bugün onlara verdiğimiz sözü de tutmuş olduk. Bin metrekare alan üzerine çocuklarımızın doyasıya eğlenebileceği bir park yapıyoruz. Zemin çalışmalarının tamamlandığı parkımızı önümüzdeki günlerde tamamlayarak çocuklarımızın ve ailelerimizin hizmetine sunmuş olacağız” ifadelerini kullandı.