Başkan Asya, çocuklara ve kursiyerlere aşure ikram etti

Muş Belediyesi Kadın Meclisi tarafından Muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenlendi. Muratpaşa Mahallesi Muştak Baba Bilgi Evinde gerçekleştirilen etkinliğe Belediye Başkanı Feyat Asya, eşi Suna Asya, Kadın Meclisi üyeleri, kadın kursiyerler ve çocuklar katıldı. Katılımcılara bizzat aşure ikram eden Başkan Asya, Muharrem ayının ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlar getirmesi temennisinde bulundu. Muharrem ayının önemine değinen Başkan Asya, “Aşure dinimizde çok eski tarihe dayanmaktadır. Bazı rivayetlere göre Hazret-i Nuh'un gemisinin Cudi'ye inmesi, bazı rivayetlere göre Hazret-i Adem'in Hazret-i Hava ile Arafat'ta buluşması, bazı rivayetlere göre Hazret-i Yunus'un denizde balığın karnından kurtulması yani işin neresinden bakarsanız bakın hem inancımıza göre hem kültürümüze göre aşurenin bir ayrı güzelliği vardır. Tabi bizim geleneksel olarak birçok nimetleri birbirine karıştırarak yaptığımız bu aşure tatlısı Hazret-i Nuh'un gemisinde ne bulduysa evirip, çevirip ikram etmesidir” dedi.

“Bizim ülkemizin gerçek bir yapısı da aşureye benzemektedir” diye ifade eden Başkan Asya, “Bütün etnik unsurların bin yıllardır kardeşçe yaşadığı bu ülke coğrafyasında yine aşure mantığıyla daha nice binlerce yıl birlikte yaşama, aşure kültürüyle yaşama ortak dileğimizdir. Hazret-i Hüseyin'in Kerbela da şehit edilmesi gününün de aşure gününe tekabül etmesinin acısını da İslam ümmeti olarak yaşamaktayız. Bundan sonra Hüseyin'lerin Kerbela da kardeş kavgasında ölmemesi ve bir daha da Hüseyinler'in başka Müslümanlarca öldürülmemesi dileğiyle bu coğrafya da barışın, kardeşliğin, esenliğin, birlikte yaşama kültürünün daim olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.