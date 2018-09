Başkan Asya, Çölyak hastalarıyla bir araya geldi

Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş Çölyakla Yaşam Derneği'ni ziyaret etti. Dernek Başkanı Deniz Sinan Bulakçıbaşı ve yönetimi tarafından karşılanan Başkan Asya, burada çölyak hastaları ve yakınları ile bir araya geldi.

Glutensiz gıdalar tüketerek yaşamını sürdüren hasta ve yakınlarını dinleyen Başkan Asya, sorunların çözümü noktasında her türlü çalışmaya destek vermeye hazır olduğunu belirtti. Muş merkezde yaklaşık 350 vatandaşın bu hastalıkla mücadele ettiğini öğrendiği kaydeden Başkan Asya, dernek yönetimi ile işbirliği yaparak bu vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak için ne gerekiyorsa yapılacağını söyledi. Başkan Asya, “Hayatın her alanında olduğu gibi hastalıklar da insanoğlu için bir imtihandır. Yüce Mevlam varlıkta, yoklukta ve hastalıkta bizleri sınar. Önemli olan bu süreçte isyan etmeden sabretmektir. Çok hassas bir diyet programı ile yaşamınızı idame ettirmek zorunda olduğunuzun farkındayım. Her öğünde ve her yerde bulunan yiyecekleri yiyememenin ne kadar zor olduğunu tahmin edebiliyorum. Özellikle bu hastalığı bulunan çocuğun anne babasının ne kadar üzüldüğünü empati kurarak hissedebiliyorum. Ancak şuna da iman etmişiz ki; Allah hiçbir kuluna kaldıramayacağı yükü vermez. Dolayısıyla bu durumun da bir imtihan olduğunu bilerek, gerekli tedbirleri almakta bizlerin elinde olacak. Öncelikle çölyak hastalığı ile ilgili toplumda bir bilinç oluşturulması lazım. Hatta bunu yaşayan ailelerin bilinçlenmesi adına bizlere ne düşerse yapmaya hazırız. Bilgi evlerimizde bu konuda yapılacak seminerlere öncülük edebiliriz. Bunun dışında bu kardeşlerimizin tüketebileceği gıdaları kolay ve uygun bir şekilde temin edebilmeleri konusunda Muş Belediyesi olarak gerekli desteği veririz. Derneğinizin yapacağı çalışmaların paydaşı oluruz. Vatandaşlarımızın derdi bizim derdimizdir. Allah'ın izniyle dertleri, kederleri ortadan kaldırmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Muş Çölyakla Yaşam Derneği Başkanı Deniz Sinan Bulakçıbaşı, çölyak hastalarını yalnız bırakmadığı için Başkan Asya'ya teşekkür etti.