Başkan Asya, DAP İdaresi Başkanı Demir’i ağırladı

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir, Muş Belediyesini ziyaret etti

Belediye Başkanı Feyat Asya, çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir’i tarihi hizmet binasında ağırladı. Hizmet binası girişinde maketleri sergilenen Muş Belediyesinin önemli projelerini misafirine gösteren Başkan Asya, hayata geçirilen tesisler ve aktivite merkezleri hakkında bilgi verdi. Bugüne kadar tüm kamu kurumlar ve kalkınma ajansları ile olduğu gibi DAP İdaresi Başkanlığıyla da uyum ve işbirliği içinde olduklarını anımsatan Başkan Asya, koordinasyon sayesinde Muş’a önemli yatırımlar kazandırdıklarını ifade etti.

Karni Deresi Rekreasyon Projesini DAP İdaresi ile işbirliği içinde uyguladıklarını belirten Başkan Asya, iki yıllık çalışmanın sonucunda 90 bin metrekare alan üzerine Muş’un en büyük sosyal aktivite merkezini kurmayı başardıklarını kaydetti. Lale Vadisi Parkı olarak isimlendirilen bölgenin vatandaşların en uğrak yeri haline geldiğinin altını çizen Başkan Asya, bu proje sayesinde insanlara güzel vakit geçirebilecekleri alternatif bir yer yaptıklarını söyledi. Başkan Asya, projeye katkılarından dolayı Kalkınma Eski Bakanı Cevdet Yılmaz’a, DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir’e ve ekibine bir kez daha teşekkür etti.

Başkan Asya, Lale Vadisi Parkının yanı sıra Şehirlerarası Otobüs Terminali, Göletli Park ve tarihi hizmet binası maketleri üzerinden yapılan çalışmaları anlattı.

Daha sonra misafiri ile makama geçen Başkan Asya, burada da projesi hazırlanan 2023 Hatıra Ormanı, önümüzdeki günlerde uygulanacak olan ‘Muş İli Tarihi Çarşı Sağlıklaştırılması’ projesi, yapımı devam eden Kadın Kültür ve Eğitim Merkezi projesi, Yeni ve Zafer mahallelerinde inşaat çalışmaları devam eden bilgi evleri ile alt ve üst yapı çalışmaları hakkında bilgi verdi. DAP İdaresi ile bugüne kadar olan işbirliğini aynı hassasiyetle sürdüreceklerini kaydeden Başkan Asya, bir kez daha Başkan Demir’i Muş’ta ağırlamaktan onur duyduğunu ifade etti.

Söz konusu çalışmaları yakından inceleyen Demir, kısa sürede Muş’a önemli hizmetlerin yapıldığını belirterek, Başkan Asya ve ekibine başarılar diledi.