Başkan Asya, din görevlileri ile bir araya geldi

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, din görevlileriyle bir araya geldi.

Toplumun her kesimi ile belirli periyotlarda buluşan Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, son olarak din görevlileri ile bir araya geldi. İl Müftüsü Alettin Bozkurt’un da katıldığı program, belediyenin tanıtım filmi ile başladı. Daha sonra konuşan Belediye Başkanı Feyat Asya, yapılan ve yapılması planlanan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. İki buçuk yılı aşkın bir sürede, geçmiş üzerine siyaset yapmadığını kaydeden Başkan Asya, "Biz göreve geldiğimizde, bu şehrin eksik ve aksaklıklarını tespit ederek çalışmalarımıza başladık. Bu çerçevede kısa, orta ve uzun vadede yapacaklarımızın değerlendirmesini yaptık. Aklı başında bir program yaparak, bu memleketin kendi kaynaklarını kendi hizmetinde kullanmanın hesabını yaptık. Muş Belediyesini, 2 Nisan 2014’ten itibaren hep bir gününü önceki günle yarışır hale getirdik. Bütçe oluşturarak proje yaptık. Şuanda Muş Belediyesinin hemen hemen her bakanlıkta, her genel müdürlükte projesi vardır. Bu kapsamda birçok projemizi hayata geçirdik. Özellikle Karni Deresi ve Çar Çayı’nın ıslah edilmesi için acil eylem planı oluşturduk. İkili ilişkilerle Karni Deresi’nin ıslahı için 8 milyon ödenek ayrıldı. Karni Deresi projesi, Türkiye’de derece yapacak bir proje haline geldi. 90 dönüm üzerine kafeteryasıyla, restoranlarıyla, camisiyle, anfi tiyatrosuyla, yürüyüş parkurlarıyla, spor kompleksleriyle, çocuk oyun alanlarıyla, WC ve büfeleriyle bir bütün olarak yüzde yetmiş beşi bitmiş durumda. Şuanda ağaçlandırma aşamasına geldiler. İnşallah haziran ayının ortalarında, hizmete açmayı planlıyoruz" dedi.

Çöp toplama sistemine de değinen Başkan Asya, "Bugüne kadar atıklar hep vahşi depolama sistemi ile depolanıyordu. İlk günde bunun bu şekilde olmayacağını ve Muş’a yakışmayacağını dile getirdik ve buna çözüm üretmek adına çalışmalar yaptık. Katı Atık Bertaraf tesisimizi kurmak için projelerimizi hazırladık. Yer tahsisini tamamladığımız projemizi en kısa zamanda hizmete sunmayı hedefliyoruz. Ancak bu tesis faaliyete geçene kadar mevcut atıkların, Bitlis Katı Atık tesisine nakledilmesi için gerekli görüşmeleri yaptık. Araçlarımızı bugünlerde teslim alacağız. Bundan sonra atıkları nakletmeye başlayacağız. Tabi şimdiki depolama yerinin de ıslahı için bir proje hazırlıyoruz. Bunu da kısa bir sürede tamamlayarak hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Muş Şehirlerarası Terminali’de bizim taahhütlerimizdi. İki senelik bir çalışmanın ardından projemizin ihalesini yaptık. Yüklenici firma işin yüzde 25’ini bitirdi. 2017’nin sonunda da hizmete sunmayı planlıyoruz" diye konuştu.