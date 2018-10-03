Başkan Asya, din görevlileriyle bir araya geldi

Toplumun her kesimi ile belirli periyotlarda bir araya gelerek istişarelerde bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, son olarak din görevlilerini kahvaltıda buluşturdu. Seyirtepe'de düzenlenen kahvaltı programına Başkan Asya'nın yanı sıra AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, İl Müftüsü Alettin Bozkurt, görevli ve emekli din görevlileri katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Başkan Asya, “Ömürlerini din hizmetine adamak üzere bu teşkilatın her kademesinde mihrabında imam, kürsüsünde vaiz ve minaresinde müezzin olmak suretiyle bu şerefli görevi ifa etmek üzere ömür sarf eden kıymetli arkadaşlarım, programımıza hoş geldiniz. 1-7 Ekim tarihleri arasında Diyanet İşleri Başkanlığımızca Camiler ve Din Görevlileri Haftası olarak kutlanmaktadır. Camiler sembol ve şiardır. Yıllarca camileri tecrit alanı haline getirdiler. Camilerde sadece namaz kılmak ve belli yaşlardaki insanların uğrayacağı mekan haline getirmişlerdi. 2002 yılında başlayan süreçle ve hayırla yâd ettiğim Mehmet Görmez Hocamız, camilerin bir toplanma alanı olduğunu sadece namaz ve Kur'an okumak değil bütün toplumsal sorunların istişare edebileceği ve sorunlara ortak bir çözüme kavuşturacağı alanlar haline getirilmesinin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Başkan Asya, toplumun her kesimine camilerin önemini filmlere ve mizahi konulara konu edilerek tahkir edilen din görevlilerinin hak ettiği yere anlatılması noktasında bu haftayı çok önemsediklerini belirterek, “Bu hafta münasebetiyle sizleri davet ettik, davetimize icabet ettiğiniz için teşekkür ederiz. 19 yıl 8 ay sizlerle bir fiil birlikte çalışmış olmanın şerefini hep taşıdık ve bu muhabbeti halen sürdürüyoruz. Toplumun bir kesimi bizleri hep tahkir ettiler. Yıllarca imamlardan belediye başkanı, vali, il başkanı ve rektör olamayacağı algısı vardı. Allah'a hamd olsun ki şu anda ilimizin valisi, belediye başkanı, il başkanı ve rektörü de imamlık kökeninden geliyor. Bugünleri görmemize vesile olan Rabbime sonsuz şükürler olsun. Bizler bu görevlere geldiğimizde de sorumluluklarımızı hep bildik. Bu sorumluluğun üstesinde geleceğimize inancımız tamdır. Göreve geldiğimizde dedik ki kendi şahsiyetlerimiz için, mensubu olduğumuz ailenin şerefi için ve bu şehir için neler yapacağımızı planladık. Dört buçuk yıl önce göreve başladığımızda bu şehrin bir bütün sorunlarını çözeceğimizin sözünü verdik. Yola çıktığımız zamanda belki çok az insan bize inandı. Bu kadar sorunun içinde altyapı, üstyapı, sosyal belediyecilik, kültürel belediyecilik, tarihi dokuları koruma, asfalt, yol, kaldırım yapılması ve dere ıslahlarının yapılması beklenmiyordu. Allah'a şükürler olsun ki bu saydıklarımızın tamamını yapmayı başardık. 227 milyonluk bütçeyle bu şehrin ihtiyacı olan hizmetleri yapmaya da devam ediyoruz. Bu camianın bir mensubu olarak verdiğimiz sözü yerine getirmenin zorunluluğunu hep hissettik. Geldiğimiz nokta ise sözünü vermediğimiz birçok projeyi de yerine getirdik. Bu vesile ile bir kez daha Camiler ve Din Görevlileri Haftanızı tebrik ediyorum. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi hep daim etsin. Hizmet için hizmetkâr olma şerefini bizler hep nail etsin” diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı da, “Peygamber Efendimizin hadisinde dediği gibi ‘Alimler, Peygamberlerin varisleridir.' Bizler de mensubu olduğumuz şerefli din ve o dinin tebligatçısı Peygamberin ümmeti ve o ümmet içerisinde seçilmiş birer insan olarak ki imamlık mesleği kutsal bir meslek. İki buçuk yıl içerisinde yapmış olduğum o görevin tadını hiçbir görevde bulmak mümkün değil. Çünkü imam önder, lider demektir. Hareketleriyle, davranışlarıyla bütün Müslümanların örnek teşkil aldığı kimselerdir. Dolayısıyla bu görevi yapmakla hem büyük bir görev yapmış oluyoruz hem de bende bu aileden biri olarak gurur ve mutluluk duyuyorum. Bu duygularla haftamızın hayırlara vesile olmasını Allah'tan temenni ederken, hepinizi saygıyla hürmetle selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

Yaktı'nın konuşmasının ardından İl Müftüsü Alettin Bozkurt ve Diyanet-Sen Muş Şube Başkanı Ferzende Aras da selamlama konuşması yaparak, düzenlenen programdan dolayı Başkan Asya'ya teşekkür ettiler.