Başkan Asya, eğitimcilerle istişare etmeyi ihmal etmiyor

Belediye Başkanı Feyat Asya, 2-6 yaş grubu çocuklara yönelik eğitim veren Life Kindergarten Anaokulunu ziyaret etti. Okul Müdürü Funda Şahin ve öğretmenler tarafından karşılanan Başkan Asya, okulun faaliyetleri ile ilgili kendileri ile sohbet etti. Okul ziyaretlerini gelenek haline getirdiklerini söyleyen Başkan Asya, bu sayede eğitimcilerin gözünde olası eksik aksaklıkları tespit ettiklerini ve bunun çözüm noktasında faydalı olduğunun altını çizdi. Herkesin fikir ve önerilerini önemsediklerini kaydeden Başkan Asya, “İlk günkü söylemimizin gereğini yaparak bugüne kadar toplumun her kesimi ile belirli periyotlarda bir araya gelmeye devam ediyoruz. Bizler yaptıklarımızı ve planladıklarımızı anlatıyoruz. Eksiğimizi, aksağımızı, fark etmediklerimizi bu tür istişare toplantılarında çözüme kavuşturmaya çalışıyoruz. Hiçbir zaman ‘En iyisini biz biliriz' anlayışında olmadık. Talep ve önerileri birinci sırada tutarak başarıya ulaştık. Eğitimcilerimizle bir araya gelirken onların gözünde kendimizi yoklayarak önerilerini değerlendiriyoruz. Herkese şu soruyu soruyoruz: ‘Siz belediye başkanı olsanız, neler yapardınız.' Çok güzel fikirlerle karşılaşıyoruz. Bunları uygulamak üzere çalışmalar da yapıyoruz. Dolayısıyla bu güzel sonuçları konuşarak, istişare ederek elde ediyoruz” dedi.

4,5 yılda belediyecilik alanında güzel çalışmalara imza attıklarını kaydeden Başkan Asya, “Göreve gelmeden önce vatandaşlarımıza birçok projeyi uygulayacağımızın sözünü verdik. Altyapı, üstyapı, park bahçe alanında taahhütlerde bulunduk. Bugün sözünü verdiğimiz ve gerçekleşmeyen hiçbir çalışmamız yoktur. Bu şehirde ihtiyaç duyulan tesisleri kuracağımızı söyledik. Şu anda canlı hayvan pazarı, sebze meyve hali, tıbbi atık sterilizasyon merkezi, şehirlerarası terminal, sokak hayvanları geçici bakım evi gibi tesislerimiz aktif olarak hizmet vermekte. Aynı şekilde 1989 yılından itibaren her seçim döneminde vaat edilen altyapıyı başlatacağımızın sözünü vermiştik. Allah'a şükürler olsun ki bunu da başardık. Alt yapı çalışmalarımız ile birlikte şehrin çehresini değiştirecek üstyapıya da el attık. Tarihi varlıklarımızı korumak üzere Yıldızlı Han ve Eski Hükümet Konağı gibi önemli yapılarımızı aslına uygun restore ettik. Çocuklarımızın, gençlerimizin ve kadın hemşehrilerimizin faydalanabileceği Bilgi Evleri, Kadın Kültür ve Eğitim Merkezi gibi sosyal aktivitelerin gerçekleştirilebileceği kompleksler kurduk. Tabi yaptıklarımızla hiçbir zaman yetinmedik. Daha fazlasını vatandaşların hizmetine sunmak üzere planlamalar yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Asya, konuşmasının devamında uygulanan ve yapımı devam eden projelere tek tek değindi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren okul müdürü Funda Şahin ise, okulun genel durumu hakkında Başkan Asya'ya bilgi verdi. 2-6 yaş grubu çocuklara yönelik İngilizce, müzik, değerler, akil oyunlar, ve robotik kodlama eğitimleri verdiklerini belirten Şahin, öğrencilerin, ailelerine ve ülkelerine faydalı bireyler olmalarını sağlamak için çaba sarf ettiklerini kaydetti.

Başkan Asya, okul müdürü Şahin'in eğitsel faaliyetler ile ilgili kapsamlı programlar yapılması talebine de destek sözü verdi. Ziyaret toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.