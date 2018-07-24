Başkan Asya, enerjisiyle hayran bıraktırıyor

’Ortak Akıl Birlikte Yönetim’ ile ideal bir şehri inşa edeceğini söyleyerek 4 yıl içinde önemli projelere imza atan Belediye Başkanı Feyat Asya, çalışmaları ile göz dolduruyor. Tarihi hizmet binasındaki makamını ihtiyaç olmadıkça kullanmayan adeta bir belediye işçisi gibi sabah akşam çalışma alanlarında bulunan Başkan Asya, ihtiyaç duyulan hizmetleri halka ulaştırmak için mesai mefhumu gözetmeksizin mücadele ediyor.

Her zaman olduğu gibi bugün de sabahın erken saatlerinde çalışma alanlarını gezen Başkan Asya, yapılan hizmetleri yerinde inceledi. İlk olarak Zafer Mahallesi Tren Garı mevkiindeki üst yapı çalışmalarını inceleyen Başkan Asya, projenin hızlandırılması ve uygulama aşamasında vatandaşların mağdur edilmemesi konusunda talimatlar verdi. Zafer Mahallesi Muhtarı Buryettin Alkan ve başkan yardımcılarının eşlik ettiği Başkan Asya, çevredeki vatandaşlarla da sohbet etmeyi ihmal etmedi.

Daha sonra öğretmenevi mevkiindeki üst yapı çalışmalarını inceleyen Başkan Asya, bugün başlatılan üçüncü etap kazı çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Bir yandan asfalt ve kaldırım döşemelerinin yapıldığı diğer yandan kazı çalışmalarının devam ettiği projenin kısa sürede tamamlanması için tüm ekipleri seferber eden Başkan Asya, iş yerlerinin girişlerindeki çalışmaların bir an önce tamamlanması konusunda talimat verdi.

Daha sonra Muratpaşa Mahallesi’ne geçen Başkan Asya, Kantere Caddesi üzerinde yapılan çalışmaları inceledi. Alternatif bir yolun açıldığı bölgede bulunan mahalle sakinleri ile sohbet eden Başkan Asya, verdikleri destekten ve anlayışlarından dolayı kendilerine teşekkür etti. ‘Yol medeniyettir’ anlayışı ile söz konusu çalışmaları yaptıklarını anlatan Başkan Asya, açılacak yeni yoldan herkesin faydalanacağını ifade etti.

Belli bir süre daha çalışmaları takip eden Başkan Asya, Yukarı Çarşı mevkiinde Muratpaşa Mahallesi sakinlerine yönelik düzenlenen ‘Halk Buluşmaları’ toplantısına katıldı. Burada hizmetlerle ilgili vatandaşları bilgilendiren Başkan Asya, talep ve öneriler için birim amirlerini görevlendirdi. Toplantının ardından Kale Mahallesi’ne giden Başkan Asya, Kale Park Caddesi’ndeki çalışmaları inceledi. Son olarak Muratpaşa Mahallesi Muştak Baba Bilgi Evini ziyaret eden Başkan Asya, burada Kur’an-ı Kerim eğitimi gören çocuklarla bir araya geldi. Zaman zaman çocukların ders aldıkları yerlerden soru soran Başkan Asya, bazen de onlar okurken kendilerine eşlik etti. Daha sonra çocuklara hediyeler dağıtan Başkan Asya, onlara hayata dair tavsiyelerde bulundu.