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07 Ocak 2017 17:47

Başkan Asya gençlere sertifika dağıttı

Başkan Asya gençlere sertifika dağıttı

07 Ocak 2017 17:47

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Belediye Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen kursları başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikalarını dağıttı.
Muş Belediyesi öncülüğünde kurulan Kent Konseyi’ne bağlı Gençlik Meclisi, çalışmalarını başarılı bir şekilde sürdürüyor. Gençlere yönelik faaliyetleri ile adından sıkça söz ettiren Gençlik Meclisi, son olarak Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile koordineli açtığı kurslarla, gençlere yeni imkanlar sağlamaya devam ediyor. Muş Belediyesi Gençlik Meclisi ve Muş Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde açılan ve 45 gün süren ’Photoshop’ ve ’Diksiyon’ kursu eğitimi tamamlandı. Eğitimlerini tamamlayan 50 kursiyere, Belediye Başkanı Feyat Asya tarafından sertifikaları verildi.
Sertifika dağıtım töreninde kursiyerlere hitap eden Başkan Asya, Muş gençliğini her zaman önemsediklerini ifade ederek, gençlere yönelik yapılan her türlü faaliyete gereken desteği vermeye devam edeceklerini vurguladı. Göreve başlar başlamaz kent konseyinin kurulmasına öncülük ettiklerini ve kurulan Gençlik Meclisi ile gençlere ulaştıklarını ifade eden Asya, kurulan meclis ile gençlerin önünü açmayı hedeflediklerini söyledi. Bugüne kadar güzel çalışmaların yapıldığının altını çizen Başkan Asya, gençlerin hem istihdam hem de geleceklerine dair kaygılarının olmaması için yerel yöneticiler olarak gerekli ortamı oluşturmanın gayreti içinde olduklarını söyledi.
Bu ülkenin ileri bir düzeye ulaşmasında gençlere ciddi görevler düştüğünü belirten Başkan Feyat Asya, AK Parti hükümetinin sağladığı imkanlara karşılık, gençlerin de sorumluluk bilinci ile hareket etmesi gerektiğini kaydetti.
Son olarak Muş gençliği için sürekli bir arayış içinde olan ve yeni projeler üreterek gençlerin bunlardan istifade etmesini sağlayan Gençlik Meclisi üyelerini tebrik eden Başkan Asya, kurslara katılan kursiyerlere de başarılar diledi.



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