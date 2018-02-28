Muş’un çehresini değiştirecek yeşil alanlara kavuşmasını sağlamak için bugüne kadar birçok park ve mesire alanını vatandaşların hizmete sunmanın haklı gururunu yaşayan Muş Belediyesi, dev bir projeyi daha hayata geçiriyor. Fidanlık mevkii içerisinde yer alan 56 bin metrekare alan üzerine kurulacak olan Göletli Park projesi için start verildi. İhale işlemleri tamamlanan parkın yapımına bugünlerde başlanacak.

Belediye Başkanı Feyat Asya, birim amirleri ve teknik personellerle birlikte şehrin en büyük ikinci parkı olma özelliğini taşıyan Göletli Park projesinin uygulanacağı alanı inceledi. Göletli Park projesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş’un görsel kalitesini arttırmak, insanların sosyal ve kültürel aktivitelerini yapabilecekleri alanlar oluşturmak için çalıştıklarını kaydederek, bu proje ile ihtiyaç duyulan bir cazibe merkezini hayata geçirmeyi amaçladıklarını söyledi. "56 bin metrekare alan üzerine kurmayı planladığımız parkımızın hem yaz hem kış mevsiminde kullanılabilecek şekilde tasarladık" diyen Başkan Asya, "Çocuklarımız için oyun alanları, yetişkinlerimiz için fitness ve spor alanları, ailelerimiz için güzel vakit geçirebilecekleri yeşil alanlar kuruyoruz. Proje içerisinde 5 bin metrekare alan üzerine biyolojik gölet kurulacak. Yazın çeşitli etkinliklerde kullanılacak göleti, kışın buz pateni olarak kullanılabilecek. Engellilerin de faydalanabileceği şekilde tasarlanan parkta, 47 çeşit bitki çeşidi kullanılacak. 200 metre uzunluğunda 278 metre genişliğinde bir alana kurulacak olan Kültür Parkında çocuk oyun alanları, açık ve kapalı oturma alanları, amfi ve yapay göletler ile mükemmel bir doğal alan oluşturuyoruz. İhale işlemleri tamamlanan parkımızın yapımına önümüzdeki günlerde başlanacak" ifadelerini kullandı.

Muş’un yeşil alan kapasitesini her geçen gün arttırdıklarını belirten Başkan Asya, "Yeşil alan sorununun had safhada olduğu ilimizde kalıcı çözümler üretmek için sürekli yeni bir arayış içine giriyoruz. Mahallelerdeki boş alanları değerlendirerek sakinlerin hizmetine sunuyoruz. Bu tür büyük projelerle de vatandaşlarımızın genelinin istifade edebileceği alanlar oluşturuyoruz. Halkımızın rahatı ve huzuru için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Allah’ın izniyle bu projemizi de diğer projelerimiz gibi başarılı bir şekilde tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız" diye konuştu.