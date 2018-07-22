Başkan Asya hafta sonlarını da dolu dolu geçiriyor

Vatandaşların kaliteli hizmetlerle buluşması için gece gündüz sahada olan Belediye Başkan Feyat Asya, halkın beklentilerini karşılamak için her anını dolu dolu geçiriyor. Hafta içi her gün kurumdaki çalışmaların yanı sıra şehrin dört bir yanında gününü uygulamada olan projelerin takibiyle geçiren Başkan Asya, akşamları da hasta ziyaretleri, düğün ve aile ziyaretleri ile geçiriyor. Aynı şekilde hafta sonları da saha da olan Başkan Asya, halkla içe içe olmayı sürdürüyor. Bugün de sabahın erken saatlerinde şehrin genelindeki çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Asya, gittiği güzergahlardaki vatandaşlarla hasbıhal etmeyi de ihmal etmedi. Zaman zaman Belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve birim amirlerinin eşlik ettiği Başkan Asya, bazen de tek başına vatandaşlarla bir araya gelerek yapılan hizmetleri anlatıp önerilerini dinledi.

Kahvehanelerde, kafelerde, iş yerlerinde, erkeklerle kentin geleceği üzerine kritikler yapan Başkan Asya, şehrin ücra bölgelerindeki ziyaretlerinde de ’Esmer Teyzelerin’ çayını içerek yönetici-halk arasında herhangi bir engel olmadığını bir kez daha gösterdi. Aynı şekilde Aile Destek Merkezini ziyaret ederek kadın vatandaşların el emeği göz nuru eserlerini yakından takip eden Başkan Asya, yaptıkları çalışmalara eşlik ederek güzel bir ortamın olmasına vesile oldu.

Son olarak Saray Mahallesi ziyaretinde inşaat işçilerinin çay davetine icabet eden Başkan Asya, samimi bir ortamda emekçilerle memleket meselelerini konuştu. Başkan Asya, havanın kararmasıyla düğün ve ev ziyaretlerini yapmak üzere gece mesaisini başlattı.