Başkan Asya, halk bayramlaştı

Muş Valiliği tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla ‘Halk bayramlaşması’ düzenlendi. Öğretmenevi konferans salonunda gerçekleştirilen bayramlaşma törenine Vali Seddar Yavuz, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Garnizon Komutanı Albay Cem Karoğlu, ilçe ve belde belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kamu kurum amirleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bayramlaşma programının açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Feyat Asya, bayram mesajının yanı sıra altyapı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Asya, “Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olarak tarif edilen mübarek Ramazan ayının sonunda Cenab-ı Allah tarafından mükafat olarak verilen bayramı yaşamanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bizlere bu mutluluğu yaşatan Rabbime sonsuz şükürler olsun ve onun kutlu elçisine binlerce selam ve selat olsun. Bu bayram vesilesi ile kısaca Muş’un özeti olan sizlerle bir araya geldik. Birlik, beraberlik ve kaynaşmamıza vesile olan bu bayram havasının hep daim olmasını temenni ediyorum. 2 yıldır kendisi ile birlikte çalışmaktan gurur duyduğum Sayın Valimizin Ordu iline tayini çıkması hasebiyle kendisi ile son bayramı yaşıyoruz. Bizler, valimizin Ordu’ya tayinini terfi olarak görüyor ve bunun gururunu yaşıyoruz. Kendisine bundan sonraki hayatında, bu ülkenin hayrına ve güzelliğine vesile olacak hizmetleri gerçekleştirmesini diliyorum. Bizler her zaman olduğu gibi tüm dinamiklerimizle Muş’un ihyası ve inşası için dur durak bilmeden hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda altyapı ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Asya, “Kıymetli hazirunu bir arada görmüşken son zamanlarda gündem olan bir hususu aydınlatmak istiyorum. Malumunuz göreve başlar başlamaz üzerinde en çok durduğumuz ve bir an önce hayata geçirmek için adeta gecemizi gündüzümüze kattığımız altyapı projemizin startını verdik. 2,5 yıl üzerinde çalıştığımız bu projemizin 1,5 yılı sadece proje hazırlama ile geçti. İller Bankası tarafından hazırlanan projenin tamamlanması ile bizler de bu önemli projemizi teknik ekiplerce incelettik. Yapılan incelemelerin sonunda mükemmel bir proje olduğunun teyidini aldık. Sonuç olarak ihale süreçlerinin tamamlanması ile geçtiğimiz günlerde temel atma törenimizi gerçekleştirerek döşeme çalışmalarına start verdik. Bugünlerde ilimiz kamuoyunda döşeme borularının küçüklüğü ile ilgili söylentiler yaygınlaşmaya başladı. Bu çalışmalar hazırlanırken her türlü ayrıntılar hesap edilerek yapıldı. Geçtiğimiz günlerde Sakarya’da yaşayan bir arkadaşımla hasbıhal ederken aynı boruların Sakarya’da döşendiğini söyledi. Bunlar belirlenirken nüfus yoğunlukları düşünülerek yapılıyor. Bir milyon nüfusa sahip Sakarya ilinde bu borular oluyor da Muş’ta mı olmuyor. Kaldı ki bizim bu projemiz 400 bin nüfus üzerinde hesaplama yapılarak belirlendi. 1200’lük borularla başlayan döşemeler yer yer 200’lük borulara kadar yapılıyor. Bu söylentilerin çıkmasından sonra İller Bankası Genel Müdürü ile tekrar görüştüm. Bana söylediği yeraltı döşemesinin her aşamasının mühendislik hesapları ile titizlikle yapıldığını söyledi. Dolayısıyla sürekli altyapı işleri yürüten İller Bankası tarafından hazırlanan bu projemizden kimse tereddüt etmesin. Biz, Muş’un yüz yıllık sorununu çözüme kavuşturmanın gayretindeyiz. Allah’ın izniyle sizlerin de desteği ile bunun üstesinden geleceğiz. Bu süreçte yaşanacak sıkıntılara hep birlikte göğüs gerelim. Sizlerin duyarlılığı ile Muş’un en büyük sorununa köklü bir çözüm üretmiş olacağız. Güven ve desteğinizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da boşa çıkarmayacağımızdan emin olun. Allah bizleri, hizmetkarlık yolunda sizlere karşı mahcup etmesin” diye konuştu.