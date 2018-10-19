Başkan Asya: “Hayalimizdeki projeleri, mimarların çizimleriyle gerçekleştirdik”

4,5 yılda yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Asya, “Hayallerimizi mimarların çizimleri ile gerçeğe dönüştürdük” dedi.

Belediye Başkanı Feyat Asya, okul ziyaretlerini sürdürüyor. Yoğun iş temposuna rağmen toplumun her kesimi ile istişare eden Başkan Asya, bu kapsamda eğitimcilerle de fikir alışverişinde bulunuyor. Son iki yıldır sık sık okul ziyaretlerinde bulunan Başkan Asya, öğretmenlerle bir araya gelerek yapılan çalışmalar hakkında onlara bilgi verip, talep ve önerilerini dinliyor.

Son olarak Muş Selcen Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Yavuz Selim Ortaokuluna giden Başkan Asya, burada görevli idareci ve öğretmenlere hayata geçirilen ve uygulamada olan projeleri anlattı.

Görev süresinin son yılına geldiğini hatırlatan Başkan Asya, “İlk günkü söylemimizin gereğini yaparak bugüne kadar toplumun her kesimi ile belirli periyotlarda bir araya gelmeye devam ediyoruz. Bizler yaptıklarımızı ve planladıklarımızı anlatıyoruz. Eksiğimizi, aksağımızı, fark etmediklerimizi bu tür istişare toplantılarında çözüme kavuşturmaya çalışıyoruz. Hiçbir zaman ‘En iyisini biz biliriz' anlayışında olmadık. Talep ve önerileri birinci sırada tutarak başarıya ulaştık. Eğitimcilerimizle bir araya gelirken onların gözünde kendimizi yoklayarak önerilerini değerlendiriyoruz. Herkese şu soruyu soruyoruz, ‘Siz belediye başkanı olsanız, neler yapardınız?' Çok güzel fikirlerle karşılaşıyoruz. Bunları uygulamak üzere çalışmalar da yapıyoruz. Dolayısıyla bu güzel sonuçları konuşarak, istişare ederek elde ettiğimizi ifade etmek isterim” dedi.

4,5 yılda çok önemli hizmetler hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Asya, “Belediye başkanlığı adaylığım sürecinde yapmak istediğim projeleri kamuoyu ile paylaşırken, birçok kişi onların hayalden ibaret olduğunu söyledi. Ama biz hiçbir zaman inancımızı yitirmedik. Allah'a şükürler olsun ki hayalimizdeki projeleri mimarların çizimleri ile gerçeğe dönüştürdük. Bugün vatandaşlarımızın karşısına çıktığımızda vaat ettiğimiz tüm projeleri yapmanın sevincini yaşıyoruz. Hatta sadece söz verdiklerimiz ile yetinmedik. İhtiyaç duyulan birçok hizmeti bu süreye sığdırdık. Bizleri mahcup etmeyen Rabbime sonsuz şükürler olsun. Niyetimiz hep hayır üzerine oldu. Bu sayede çok güzel işler çıkardık” ifadelerini kullandı.

Başkan Asya, konuşmasının devamında görev süresi içerisinde yapılan çalışmaları tek tek sıralayarak öğretmenleri bilgilendirdi.