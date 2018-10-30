Başkan Asya: “Hedefimiz, vaat ettiklerimizin ötesinde oldu”

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, ‘Halk Buluşmaları' kapsamında Yeşilce Mahallesi sakinleri ile bir araya gelerek, hizmetler hakkında bilgi verip talep ve önerilerini dinledi.

Yoğun iş temposuna rağmen vatandaşlarla iç içe olmaya özen gösteren Başkan Asya, Halk Buluşmalarını sürdürüyor. Her hafta farklı bir mahallede vatandaşlarla buluşan Başkan Asya, bu haftaki toplantısını Yeşilce Mahallesi sakinlerine yönelik gerçekleştirdi. Hesap verebilirlik ilkesine bağlı kalarak mahalle sakinleri ile bağını hiç koparmayan Başkan Asya, görev süresi içerisinde yaptığı hizmetleri anlatarak merak edilen hususları birinci ağızdan yanıtlıyor. Yeşilce Mahallesi sakinlerine yönelik düzenlenen buluşmada kısa bir sunum yapan Başkan Asya, 4,5 yılda Muş'a kazandırılan hizmetler hakkında bilgi verdi. Başkan Asya, "Göreve başlar başlamaz hazırladığımız acil eylem planımız kapsamında ilimizin ihtiyaç duyduğu yaş sebze meyve hali ve soğuk hava deposu, canlı hayvan pazarı, tıbbi atık ve sterilizasyon merkezi, sokak hayvanları rehabilitasyon ve geçici bakımevi gibi tesislerinin yapımına başlayarak kısa sürede tamamladık. Allah'a şükürler olsun ki bugün bu tesislerimiz halkımıza hizmet veriyor. Bunun yanı sıra bütçemizle sınırlı kalmayarak proje üreterek dev yatırımları hayata geçirmenin gayretinde olduk. Sizlere söz verdiğimiz ve vaat ettiğimiz çalışmaların büyük bir kısmını tamamlarken, geri kalan kısmını da şu an itibari ile uygulamalarını sürdürdüğümüzü özellikle belirtmek isterim. Hedefimiz, vaat ettiklerimizin ötesinde oldu. Bunu da gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün itibari ile proje üreten ve yatırım yapan bir belediye konumuna geldik" dedi.

Altyapı çalışmaları ile ilgili konuşan Başkan Asya, "2014 yılında yine sizlerle bir araya geldiğimizde, bu şehrin altyapı sorununu çözeceğimizi söyledik. Bugün sizlerin karşısına bu projemizi başlatmış olarak çıkıyoruz. İlimizin içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatalarının tamamının yenilenmesi için gerekli çalışmaları başlattık. Geldiğimiz nokta itibari ile iyi bir mesafe kat ettik. Birçok mahallemizde ara sokakların da döşemeleri yapıldı. Tabi bu sürecin sıkıntılı olduğunu sizlerin desteği ile üstesinden geleceğimizi söyledik. Çalışmalar sırasında toz, duman, trafik gibi sıkıntılarla karşılaşıyoruz. En önemlisi yer altı haritamız olmadığı için istemeden içme suyu şebekelerinin patlamasına ve haliyle su kesintileri yaşanıyor. Ancak bütün bunlara rağmen bir daha suların kesilmeyeceği, kanalizasyon sorununun yaşanmayacağı bir Muş inşa ediyoruz. Dolayısıyla bu konuda bizleri desteklemeye devam edin. Hep birlikte ilimizi büyük bir sıkıntıdan kurtarmış olalım" şeklinde konuştu.

Çöp alanının Muş için kötü bir imaj olduğunu belirten Başkan Asya, yapılan çalışmalar neticesinde vahşi depolama sistemine son verdiklerini söyleyerek, "Muş-Bitlis karayolu üzerinde ve Ahmed-i Hani Parkı'nın arka tarafında belediyemize tahsis edilen boş alandaki çöp depolamasına son verdik. Katı Atık Belediyeler Birliğimizin kararı ile Korkut'un Kümbet köyünde tesisimizi kurana kadar atıkların Bitlis Katı Atık Tesisine naklediyoruz. Katı atık aktarma istasyonunu kurduk. Sıkıştırma ve nakil araçları ile katı atıkları Bitlis'e göndermeye başladık. İnşallah mevcut çöp alanını da en kısa sürede ıslah ederek yeşil alan olarak hizmete sunacağız" ifadelerini kullandı.

İçme suyu projesi hakkında mahalle sakinlerini bilgilendiren Başkan Feyat Asya, "Altyapı projesi gibi, bu şehrin içme suyu konusunda yaşadığı sorunu da çözüme kavuşturmak için sizlere söz verdik. İlk etapta şehrimizin su potansiyelini öğrenmek için kapsamlı bir arayış içerisine girdik. Elde ettiğimiz sonuç, dağlardaki suyun yüzeysel olduğunu ve o yıl içinde yağan kara göre değişkenlik göstereceğini tespit ettik. Bakanlık nezdinde girişimlerde bulunarak köklü bir çözüme gittik. Alparslan-2 Barajı'ndan şehre cazibeli içme suyu getirilmesi noktasında çalışmalar başlatıldı. Allah'ın izniyle bu proje sayesinde ilimizin bir bütün uzun yıllar su diye bir sorunu kalmayacak" dedi.

Başkan Asya, yeşil alan kapasitesini 46 bin metrekareden 300 bin metrekarenin üzerine çıkardıklarını belirterek, "İhtiyaç duyulan ve eksikliği yaşanan hizmetleri sizlerle buluşturmak için elimizden geleni yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Bu çalışmaları yaparken ortak aklı esas aldık ve buna göre hareket ediyoruz. Biz bu şehrin imarı ve inşası için bir dönüşüm sürecine öncülük ettik. Allah'ın izniyle bu süreci yine halkımızın desteği ile başarılı bir şekilde tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

Muş'a yakışır bir otobüs terminalinin yaptıklarını söyleyen Başkan Asya, "Uzun yıllardır kullanılan, ancak artık ihtiyaca cevap vermeyen otobüs terminali sorununu çözüme kavuşturduk. Muş-Bingöl karayolu üzerinde sebze ve meyve halinin yanında yaklaşık 23 bin metrekare alan üzerine modern bir terminalin yaptık. Çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiği tesisimizi önümüzdeki günlerde halkımızın hizmetine sunacağız" dedi.

Başkan Asya, konuşmasının devamında belediyenin diğer projeleri hakkında bilgi vererek, vatandaşların sorularını yanıtladı.