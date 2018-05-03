Başkan Asya: “Hiç kimseyi ötekileştirmeden hizmetkarlık yapıyoruz”

Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Genel Kurul toplantısına katıldı. Bendevi Palandöken Konferans Salonunda gerçekleştirilen genel kurulda konuşan Başkan Asya, “Benim keyif aldığım ve özellikle katılmak istediğim toplantıların başında sivil toplum kuruluşlarının toplantıları geliyor. Çünkü geçmişte 7 dernek, 3 vakıf, 1 sendika ve 1 tane de konfederasyon genel merkez denetleme kurulu başkanlığını şerefle yaptım. Sivil toplum kuruluşlarında rüştümüzü ispat etmiş bir il olmanın sevincini yaşıyoruz. Türkiye’nin birçok önemli kuruluşlarında Muşlu hemşehrilerimiz görüyoruz ve bununla gurur duyuyoruz” dedi.

“Burhan Aksak Başkanımız konuşmasında belediyelerin sivil toplum kuruluşlarına destek vermesi gerektiğini söyledi” diyen Başkan Asya, şöyle devam etti:

“Ben de şunu söylüyom; göreve geldiğimizde belediyecilik alanında yapılması gereken birçok konuya aynı anda el attık. Bunları yaparken de sivil toplum kuruluşları ile sürekli fikir alışverişinde bulunduk. Bu süre içerisinde bizlere paydaş olmak isteyen ve ortak proje üretmek isteyen bütün sivil toplum kuruluşlarına kapımızı açtık. Birlikte iş yapmaktan hep onur duydum. Son olarak Ziraat Odası Başkanlığının talebi üzerine kendilerine yer tahsisi konusunda yardımcı olduk. Aynı anlayışımızın bütün sivil toplum kuruluşlarımız için geçerli olduğunu bilmenizi isteriz. Bugün sizlerle bir araya gelirken de bir gönül birliğimizin olduğuna inanıyorum. Bizler, sivil toplum kuruluşu temsilcisiyken duruşumuz neyse bugün de aynıdır. Görev süremiz içerisinde hiç kimseyi dünya görüşü ve ideolojisinden dolayı ötekileştirmedik. Bu süre içerisinde bütün vatandaşlarımıza hizmetkarlık yapma taahhüdümüzün arkasında durduk. 60 milyon TL bütçe ile devraldığımız Muş Belediyesini Allah’a ham ediyoruz ki 227 milyon TL’ye çıkarmayı başardık. İlimizin altyapısını bir bütün olarak değiştiriyoruz. Halkımızın doğalgaza kavuşmasını sağladık. Sosyal ve kültürel alanda büyük adımlar attık. İhtiyaç duyulan birçok tesisi hizmete açmayı başardık. Vatandaşlarımızın rahat ve huzur içinde vakit geçirebileceği alanlar oluşturduk. Yıllarca atıl durumda olan bölgeleri değerlendirdik. Büyük emeklerle hizmete açtığımız Lale Vadisi Parkı ile neler yapabileceğimizi gösterdik. Çocukların, gençlerin ve kadınların istifade edebileceği mekanlar oluşturduk ve oluşturmaya devam ediyoruz. Fidanlık mevkiinde 56 bin metrekare alan üzerine çok güzel bir park daha yapıyoruz. Aynı şekilde Atatürk Hatıra Ormanı olarak bilinen bölgeye 2023 Hatıra Ormanı projemizi uyguluyoruz. Hülasa ilimizde olması gereken ve halkımızın ihtiyaç duyduğu hizmetleri bir bir yapıyoruz. Dünden bugüne kimseyi ötekileştirmediğimiz gibi sivil toplum kuruluşlarımızla, meslek odalarımızla, esnafımız ve eşrafımız ile kısaca halkımızın tamamıyla birlik içerisinde hizmet üretmeye devam edeceğiz. Bu duygularla genel kurulunuzun hayırlara vesile olmasını diler, hepinize saygılarımı sunarım.”