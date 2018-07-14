Başkan Asya, Hizmetler Hakkında Bilgiler Paylaştı

Görev süresi içerisinde istişare kültürünü gelenek haline getiren Belediye Başkanı Feyat Asya, toplumun dinamikleri ile fikir alışverişinde bulunmaya devam ediyor. Son olarak düzenlenen kahvaltı programında 17 mahalle muhtarı, yerel ve yaygın basın mensupları ile bir araya gelen Başkan Asya, görüş ve önerilerini alarak, yapılan ve yapılması planlanan belediye hizmetleri hakkında kendilerini bilgilendirdi. Konuşmasına ilk olarak 24 Haziran tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili seçimlerine değinerek başlayan Başkan Asya, seçimlerin güvenli bir ortamda geçmesi için emek veren herkese teşekkür ederek, sonuçların bir kez daha hayırlı olması temennisinde bulundu. Başkan Asya, “Türkiye ortalamasının üstünde ilimizde seçimi sonuçlandırdığımız için özellikle bütün mahalle muhtarlarımıza ve istisnasız bütün muhtarlarımıza kapılarını, gönüllerini, işyerlerini, evlerini bize açtıkları için destekledikleri için ve bir gönül birlikleri oluşturdukları için şahsım ve mensup olduğum partim adına sizlere teşekkür ediyorum. Seçim sürecinde de ve seçim sonrasında da bizim planladığımız hiçbir çalışmamızda da popülist bir politikayla seçim vesilesiyle buraya ara verelim burayı sonra yaparız gibi bir anlayışa da kapılmadık. Allaha şükür ediyoruz ki şuanda aşağı-yukarı her mahallede de bir çalışmamız vardır” dedi.

Bugüne kadar halkla iç içe olmanın, hiç kimse ile bağlarını koparmamanın sevincini yaşadıklarını ifade eden Başkan Asya, “2014 yılında seçildikten sonra sizlere yapacağımız her şeyi paylaşacağımızı, birlikte hareket edeceğimizi söylemiştik. Allah’a şükürler olsun ki 4 yılımızı geride bırakırken, bu sözümüzü hep tutmuş olduk. Hemen hemen her ay yaptığımız ve yapmayı planladığımız çalışmaları sizlerle istişare etmek üzere bir araya geliyoruz. Olan bitenleri birinci ağızdan paylaşarak şehrimizin gelişimi için hep bir çözüm üretme gayretinde olduk. Bu sayede sizlerin önerileri bizim yol haritamız oldu. Bizim anlattıklarımız da yanlış algıları ve bilgileri ortadan kaldırdı. İnşallah bu şekilde çok daha güzel işleri birlikte yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Altyapı çalışmalarının ne kadar zorlu olduğunu biliyorsunuz”

Şehrin birçok noktasında belediye tarafından çalışmaların yapıldığını belirten Başkan Asya, “Altyapı çalışmalarının ne kadar zorlu olduğunu biliyorsunuz. Doğalgazla birlikte altyapı projelerimizin bir bütününü yenilemek noktasında halkımıza vermiş olduğumuz sözü yerine getiriyoruz. Bu süreçte ister istemez sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Fakat bu anlamda halkımızın, özelikle kadınlarımızın çok fazlasıyla bizlere destek verdiklerini, dua ettiklerini görüyoruz. Bir şehrin âdete altını üstüne getirdiğimiz bir dönemde en büyük eleştiri bize ‘firmalar biraz düzensiz çalışıyor, biraz daha hızlandırırsanız’ demeleridir. Bizimde geldiğimiz nokta elhamdülillah artık üstyapıyı yapma noktasına gelmişiz. Zafer Mahallesinde iki tane caddemizi yaptık, üçüncü caddesinin şu anda kazısını yapmaktayız. Yeni Mahallemizde birçok alanda çalışmalarımız mevcut. Yeni hastanenin üst yolunu Cezaevine bağlayan yolun asfaltı bitti. Yine Dere Mahallemizin sınırları içerisinde bulunan Hacı İbo Camisini mezarlığa bağlayan yolun asfaltını bitirdik. Dolayısıyla halının altında yıllara sarih birikmiş tozları temizleye geliyoruz ve inşallah çalışmaları bitirmek üzere ilgili firmanın taahhüdünü aldık, bizde bunları yakından takip ediyoruz. Kale mahallemizin yol genişletmesini kendi imkânlarımız ölçüsünde sürdürüyoruz. Birkaç tane evi malumunuz kamulaştırdık. Çalışmalar kapsamında ihata duvarını çekiyoruz. Kale Mahallemiz inşallah daha güzel olacak” dedi.

Tarihi yapıları restore ettiklerini söyleyen Başkan Asya, “Yıldızlı hanımızın inşaatı yine aynı şekilde devam ediyor. Hanı aslına uygun bir şekilde restore ediyoruz. Kale parkı çevresinde başlattığımız peyzaj çalışmaları aynı şekilde devam etmekte. Bu çalışmalarımızı 26 Ağustos’a kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Şehirler Arası Otobüs Terminali projesi çok iyi bir şekilde ve hızlı bir şekilde devam ediyor. Son şekil ortaya çıkınca da hakikatten bir şehrin aynası olabilecek, ilk etapta gelen misafirlerin algısında çok güzel bir tesis ortaya çıktı. Zafer Mahallesi ve Yeni Mahallemizin Bilgi evlerinin kabaları bitti. Onların da sıva, alçı ve peyzaj çalışmaları devam ediyor. İnşallah onlardaki hedefimiz de Ağustos ayının sonuna doğru açılışlarını yapmaktır. Bizim genel hatlarıyla şu andaki şehir içerisinde çalışmalarımız bunlar. Tabi biz bunun yanında yaklaşık 60 bin ton asfalt alımı yapıldı. Belediyemize ait plentimizin de doğalgaz bağlantıları bittikten sonra şehrin tüm yollarını yenilemek üzere başlattığımız çalışmaları daha da hızlandırarak tamamlayacağız” şeklinde konuştu.

“Muş’un en işlek caddesini modern bir görünüme kavuşturuyoruz”

Atatürk Bulvarı ve İstasyon Caddesi Çevre Düzenleme projesine değinen Başkan Asya, projenin görselleri üzerinden katılımcıları bilgilendirerek, “Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı ve ilimizin en işlek caddesini modern bir görünüme kavuşturuyoruz. Etap etap uyguladığımız projemizi eski devlet hastanesine kadar ulaştırdık. Tabi bir ekip de tren garından yukarıya doğru kazı ve döşeme çalışması yapıyor. Mevcut yola ait tüm görüntüyü ortadan kaldırarak yeni bir görünüm kazandırıyoruz. Aydınlatmalarından, orta refüjüne, kaldırımlarından otobüs duraklarına kadar bir bütün olarak yeni bir bulvar inşa ediyoruz. Projeye engel olduğu için üst geçidi de kaldırdık. Büfelerin tamamını tek tip yapıyoruz. Türkiye standartlarında 6 metrekarelik şık büfeleri yaparak hak sahiplerine teslim ediyoruz. İnşallah İstasyon Caddesi projemizi de kısa bir sürede tüm detaylarını yaparak halkımızın hizmetine sunacağız” dedi.

Kent Meydanı projesinden bahseden Başkan Asya, “En büyük hasretim ve hayalim Muş’a has bir meydanın olmasıydı. Gerçekten ciddi eksikliğini yaşıyorduk. Ana yolu kapatarak mitingler, programlar ve basın açıklamalarının yapılması bu şehrin bir eksikliğiydi. Allah’a şükürler olsun bu sorunu da ortadan kaldırdık. Eski Devlet Hastanesi yerleşkesi yerine Kent Meydanı projesini uyguluyoruz. Meydanın alt kısmının tamamen otopark olması ve üst kısmı da bahsettiğimiz etkinliklerin yapılacağı şekilde olması için çalışma başlattık. Hafriyat çalışmaları devam ediyor. İnşallah önümüzdeki günlerde bu projemizin de ilk kazmasını vurmuş olacağız” ifadelerini kullandı.

Başkan Asya, konuşmasının ardından muhtarların talep ve önerilerini dinlerken basın mensuplarının da sorularını yanıtladı.