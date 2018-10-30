Başkan Asya, İl Başkanı Yaktı'ya Göletli Parkı tanıttı

Muş'un çehresini değiştirecek yeşil alanlara kavuşmasını sağlamak için bugüne kadar birçok park ve mesire alanını vatandaşların hizmetine sunmanın haklı gururunu yaşayan Muş Belediyesi, dev bir projeyi daha hayata geçirdi. Fidanlık mevkii içerisinde yer alan 56 bin metrekare alan üzerine yapılan ‘Göletli Park' tamamlanma aşamasına geldi. Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı ile birlikte yeni park alanında incelemelerde bulundu. Başkan Asya, proje hakkında İl Başkanı Yaktı ve beraberindekileri bilgilendirdi.

Göletli Park'ın şehrin en büyük ikinci parkı konumunda olduğunu söyleyen Başkan Asya, bu sezon başlatılan çalışmalar neticesinde güzel bir eserin ortaya çıktığını kaydetti. Muş'un görsel kalitesini arttırmak, insanların sosyal ve kültürel aktivitelerini gerçekleştirebilecekleri alanlar oluşturmak için çalıştıklarını belirten Başkan Asya, bu proje ile ihtiyaç duyulan bir cazibe merkezini hayata geçirdiklerini söyledi. Başkan Asya, “Fidanlık mevkiinde mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan arsanın tahsis işlemlerinin tamamlanması ile projemizi başlattık. 56 bin metrekare alan üzerine kurmayı planladığımız parkımızı hem yaz hem kış mevsiminde kullanılabilecek şekilde tasarladık. Çocuklarımız için oyun alanları, yetişkinlerimiz için fitness ve spor alanları, ailelerimiz için güzel vakit geçirebilecekleri yeşil alanlar kurduk. Proje içerisinde 5 bin metrekare alan üzerine biyolojik gölet kuruldu. Yazın çeşitli etkinliklerde kullanılacak gölet, kışın buz pateni olarak kullanılabilecek. Engellilerin de faydalanabileceği şekilde tasarlanan parkta, 47 bitki çeşidi kullanıldı. 200 metre uzunluğunda 278 metre genişliğinde bir alana kurulan Göletli Park'ta; çocuk oyun alanları, açık ve kapalı oturma alanları, amfi ve yapay göletler ile mükemmel bir doğal alan oluşturduk. Fiziki yapısı tamamlanan parkımızın son rötuşları yapılıyor. İnşallah önümüzdeki günlerde açılışını yaparak halkımızın hizmetine sunacağız” dedi.

Muş'un yeşil alan kapasitesini her geçen gün arttırdıklarını belirten Başkan Asya, “Geçmiş yıllarda yeşil alan sorununun fazla olduğu ilimizde yaptığımız çalışmaların neticesinde kalıcı çözümler üretmeyi başardık. Mahallelerdeki boş alanları değerlendirerek sakinlerin hizmetine sunduk. Atıl durumdaki bölgelerde rekreasyon projeleri uyguladık. Lale Vadisi Parkı şu an vatandaşlarımızın akın ettiği yerlerden biri. Bu tür büyük projelerle de vatandaşlarımızın genelinin istifade edebileceği alanlar oluşturuyoruz. Halkımızın rahatı ve huzuru için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.