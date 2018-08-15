Başkan Asya, iş yeri açılışına katıldı

Kültür Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde çocuk ve kadınlara yönelik kıyafetlerin satışının yapıldığı bir iş yeri daha hizmete girdi. İş yerinin açılış törenine Belediye Başkanı Feyat Asya, vali yardımcıları Abdulkadir Okay ve Alper Çiftçi, Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, Varto Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin, Hasköy Kaymakamı Ökkeş Furkan Karakurt, AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Yapılan duanın ardından Başkan Asya ve protokol üyeleri, iş yerinin açılış kurdelesini kesti. Daha sonra iş yerini gezen heyet, işletme sahibinden yaptığı yatırım hakkında bilgi aldı.

İşletme sahibi ile konuşan Başkan Asya, yeni iş yerinin kendisine ve Muş’a hayırlar getirmesi temennisinde bulundu. Bir süre iş yerinde sohbet eden Başkan Asya ve protokol üyeleri, daha sonra oradaki vatandaşlarla vedalaşarak ayrıldılar.