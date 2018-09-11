Başkan Asya, İstasyon Caddesindeki üstyapı çalışmalarını inceledi

Atatürk Bulvarı İstasyon Caddesi Çevre Düzenleme projesi aralıksız devam ediyor. Belediye Başkanı Feyat Asya, çalışma alanlarını gezerek projeyi yerinde inceledi. Üst yapı döşemeleri öncesi yer altındaki hatların değişimini sürdüren ekipler, projenin bir an önce tamamlanması için özverili bir çalışma sergiliyor. Etap etap uygulanan projede, ekipler Atatürk Çocuk Parkı mevkiinden Dörtyol kavşağına gidiş yönünden sağ şeridin asfaltını döktü. Öte yandan Hükümet Konağı önünden sol şeridin kazısını başlatan ekipler, çalışmaların bir an önce tamamlanarak yolun yolun trafiğe açılması için ciddi efor sarf ediyorlar. Asfalt çalışmalarını inceleyen Başkan Asya, projenin gidişatı ile ilgili yetkililerden bilgi aldı. Başkan Asya, incelemeler sırasında çevredeki esnaf ve vatandaşlarla da sohbet ederek, proje hakkında onları bilgilendirdi. Üst yapı projesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Feyat Asya, Atatürk Bulvarı-İstasyon Caddesi çevre düzenleme projesi ile Muş'un çehresini değiştirdiklerini ifade ederek, “Şehrimizin en işlek caddesinde başlattığımız üst yapı yenileme çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Kentin görüntüsünü değiştirecek olan projeyi etap etap uygulamaya devam ediyoruz. Cadde boyunca çalışmalar yapılmakta. Atatürk Çocuk Parkından Dörtyola kadar kazısı yapılan sağ şeridin yer altı hatları yenilendi. Paydaş kurumlarımız yeni hatların döşemesini tamamladı. Reglaj çalışmalarının yapıldığı bölgenin asfaltı şuanda yapılmakta. Bununla beraber Hükümet Konağı önünden sol şeridin kazısına başlandı. Projenin daha hızlı ilerlemesi için Tren Garı mevkiinden başlatılan çalışmalarda da ciddi bir mesafe kat edildi. Gidiş yönünde sol şeridin kazı ve asfalt döşemesi tamamlanırken, kaldırım çalışmaları devam ediyor. Aynı şekilde sağ şeritte devam eden söküm çalışmaları da tamamlanma aşamasına geldi. Vatandaşlarımızın mağdur olmamasını da dikkate alarak iki farklı bölgede ayrı ayrı çalışma yapılıyor. Çalışmalar sırasında kaldırım sınırına giren işyerlerinin fazlalıkları da yıkılıyor. İnşallah bu emeğin karşılığında güzel bir eser ortaya çıkarmış olacağız. Muş'un en işlek caddesini modern bir görünüme kavuşturacağız. Bu süreçte bizlerden desteklerini esirgemeyen tüm halkımıza şükranlarımı sunarım” şeklinde konuştu.