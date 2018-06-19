Başkan Asya, kent meydanındaki çalışmaları inceledi

Şehrin hemen hemen her noktasında faaliyetlerini yürüten Muş Belediyesi, önemli bir projeyi daha Muş halkının hizmetine sunuyor. Eski Devlet Hastanesi yerine Kent Meydanı projesini başlatan belediye, ihtiyaç duyulan bir hizmeti daha hayata geçiriyor. Yaklaşık 20 bin metrekare alan üzerine uygulanacak olan projenin tamamlanması ile hem Muş’a özgü bir meydan ortaya çıkmış olacak hem de vatandaşların yeni bir buluşma noktası olacak.

Hafriyat çalışmalarının hızla ilerlediği bölgede incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, yetkililerden projenin gidişatı hakkında bilgi aldı. Kazı çalışmalarının başlatıldığı günden bugüne kadar yaklaşık 6 bin kamyon hafriyat çıkarıldığını belirten Başkan Asya, kazı çalışmalarında sona gelindiğini söyledi. Uygulanacak projenin bu sürede hazırlandığını ifade eden Başkan Asya, Muş’a yakışır bir meydanı vatandaşla buluşturacaklarını belirtti.

Kent meydanının altını tamamen otopark yapacaklarını kaydeden Başkan Asya, bu proje sayesinde otopark sorununu da ortadan kaldırmayı hedeflediklerini vurguladı. Otoparkın yaklaşık 600 araç kapasiteli olacağının altını çizen Başkan Asya, bunun da trafik akışında ciddi katkısı olacağını belirtti.

Bu yıl çalışma sezonunun başlaması ile uygulamaya aldıkları ilk projelerinden biri Kent Meydanı olduğunu ifade ede Başkan Asya, "Mevsim şartları elverişsiz olmasına rağmen bu bölgede kazı ve nakliye çalışmalarını başlattık. Büyük bir proje olduğu için zaman konusunda titiz davranmamız gerekiyor. Şahsen en fazla önemsediğim projelerden biri de Kent Meydanıdır. Bugün bu projemizi bu aşamaya kadar getirdiğimiz için mutluyum. Kent Meydanı projesi Muş’a ayrı bir hava katacak. Halkımızın nefes alabileceği ortamlara ihtiyacı var. Muş Belediyesi olarak bu hassasiyeti göz önünde bulundurarak önemli hizmetler yaptık. Yeşil alan kapasitesini hedefimizin üstünde arttırarak alternatif alanlar oluşturduk. Şehrin merkezi konumunda olan ve Kent Meydanı projesini uygulayacağımız alanı da halkımızın güzel vakit geçirebileceği bir mekan haline getirmeyi düşünüyoruz. Kent Meydanının altı tamamen otopark olacak şekilde tasarlandı. 600 araç kapasiteli bir otopark ile önemli bir ihtiyacı da gidermiş olacağız. Üst kısmını ise yeşil alanların ve su öğelerinin bulunduğu güzel bir buluşma noktası haline getirmeyi planlıyoruz. Çalışmaların hızla devam ettiği projeyi bir an önce tamamlamayı umut ediyoruz” ifadelerini kullandı.