Başkan Asya, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi

Göreve geldiği günden itibaren muhtarlarla istişare toplantısını gelenek haline getiren Belediye Başkanı Feyat Asya, ‘Ortak Akıl Birlikte Yönetim’ anlayışını sürdürüyor. İftardan sonra belediye meclis salonunda muhtarları ağırlayan Başkan Asya, mahallelerde yürütülen çalışmalar ile ilgili kendilerine bilgi verdi. Daha önce kendilerine iletilen sorunların çözümü noktasında yapılan çalışmalara değinen Başkan Asya, bugüne kadar olduğu gibi el birliği ve gönül birliği ile her türlü engelin üstesinden geleceklerini ifade etti.

Dar gelirli ailelere ulaşma noktasında bu yıl da muhtarlarla ortak hareket edeceklerini kaydeden Başkan Asya, ihtiyaç sahiplerinin tespiti konusunda hassas davranılması gerektiğini vurguladı. Alt ve üst yapı alanında kapsamlı çalışmaların yapıldığını söyleyen Başkan Asya, “Öncelikle sizlerin Ramazan ayını tebrik eder, bu ayın daha güzel günler yaşamasına vesile olmasını diliyorum. Sizlerle her ay düzenli olarak yaptığımız istişare toplantılarımızı devam ettirmenin sevincini yaşıyoruz. Bu ayki toplantımız Ramazan ayına denk geldi. Programların yoğunluğundan dolayı iftardan sonra sizlerle bir araya gelmenin daha uygun olacağını düşündük. Kıymetli muhtarlarımız, her ay sizlere yapılan çalışmaların geneli ve geçmiş ay içerisinde yapılanlarla ilgili bilgi veriyoruz. Aynı şekilde sizlerin talep ve önerilerini de not alarak değerlendiriyoruz. İl genelinde yürütülen alt ve üst yapı çalışmaları malumunuzdur. Geçtiğimiz aylarda sizlerle bir araya gelirken bu çalışma sezonunun bizler için atılım yılı olacağını söyledik. Allah’a şükür, çalışmalarımızla söylemimizin arkasındayız” dedi.

“Geçen yıl başlattığımız ve birçok mahallede kazıların yapıldığı altyapı projemiz son hız devam etmektedir” diyen Başkan Asya, şöyle devam etti:

“Çalışmaların daha koordineli ve düzenli ilerlemesi için tedbirlerimizi alıyoruz. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için hassas davranılması konusunda yüklenici firma ve ilgilileri uyarıyoruz. Bunlara rağmen zaman zaman çalışmalar sırasında ana şebekelerin kırılması sonucunda sularda kesintiye gidilmek zorunda kalınıyor. Vatandaşlarımızın bu tür durumlarda sabır ve metanet göstermesini bekliyoruz. Ortada herhangi bir gerekçe olmadan sularda asla kesintiye gidilmez. Dolayısıyla bizler istem dışı gelişen kazaların meydana gelmemesi için daha titiz davranacağız.”

Altyapı projesi haricinde mevcut projelerin de devam ettiğini ifade eden Başkan Asya, “Hemen hemen bütün mahallelerimizde çalışmalarımız bulunmaktadır. Kale Mahallesi’nde yol genişletme, Muş Kültür Evi yapımı ve parkın çevresine doğal taş görünümlü sur yaparken, Minare Mahallesi’nde çevre düzenleme çalışmalarını yapıyoruz. Kültür Mahallesi’nde Kent Meydanının hafriyat çalışmalarını yürütürken, Yeni ve Zafer mahallelerinde Bilgi Evleri projesini uyguluyoruz. Aynı şekilde diğer mahallelerimizde park ve tesislerin yapımı son hız devam ediyor. Görev süremizin son yılına girdiğimiz bugünlere kadar sizlere söz verdiğimiz ve taahhüt ettiğimiz bütün çalışmaları yapmanın gururunu yaşıyoruz. 2014 yılındaki seçim broşürümü halen muhafaza ediyorum. Orada yapacağını söylediğimiz her şeyi yaptık. Tabi biz bununla yetinmedik. İhtiyaç duyulan hizmetleri de yapmaya devam ettik” şeklinde konuştu.

Üst yapı çalışmalarına değinen Başkan Asya, “Bu yıl yol ve kaldırımların yapımına ağırlık vereceğimizi söylemiştik. Gerekli hazırlıklarımızı yaptık. Mahallelerdeki tahribatları tamamen ortadan kaldırmak için 100 bin tonun üzerinde asfalt ihalesi yaptık. Bölge bölge yapacağımız planlama doğrultusunda asfalt ve kaldırım çalışmalarımızı hızlandıracağız. Atatürk Bulvarı ve İstasyon Caddesi çevre düzenleme işi kapsamında belediye meydanından başlattığımız çalışmalar devam ediyor. Şehrin çehresini değiştireceğimiz projemizle vatandaşlarımızın daha rahat hareket edilebilecek bir bulvarı yeniden inşa ediyoruz. Mevsim şartlarından dolayı belediye meydanındaki çalışmalar biraz gecikti. İnşallah önümüzdeki günlerde bunun telafisini yaparak projeyi vatandaşlarımızın olumsuz etkilenmeyeceği şekilde tamamlamayı hedefliyoruz. Bu vesile ile bir kez daha katılımlarınızdan dolayı sizlere teşekkür eder, nice güzel hizmetleri birlikte yapmayı umut ediyorum” diye konuştu.

Başkan Asya, konuşmasının ardından muhtarların sorularını yanıtladı.