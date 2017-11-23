Başkan Asya, mahalle sakinleriyle buluştu

Belediye Başkanı Feyat Asya, ‘Halk Buluşmaları’ toplantılarını sürdürüyor. Son olarak Karşıyaka Mahallesi’nde vatandaşlarla buluşan Başkan Asya, görev süresi içerisinde yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi vererek merak edilen konuları aydınlattı. Karşıyaka’da yapılan hizmetlere değinerek konuşmasına başlayan Başkan Asya, “Karşıyaka Mahallesi göreve gelir gelmez kapsamlı çalışma başlattığımız ilk mahallelerden biridir. Karşıyaka’nın Sunay Mahallesi’ne bağlı bir bölge olduğu, yaptığımız çalışmalar sonucunda netleştirdik. Çünkü o güne kadar Karşıyaka’nın köy mü yoksa merkeze bağlı bir bölge mi olduğu belli değildi. Allah’a şükürler olsun ki bunu ilgili kurumlarla yaptığımız görüşmeler neticesinde bir sonuca bağladık. Ardından Karşıyaka’nın altyapı ve üst yapısının tamamını yenileyerek cazibe merkezi haline getirdik. 2 yıl boyunca ekiplerimiz burada kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Daha sonra Karşıyaka’yı mahalle statüsüne geçirmek için harekete geçtik. Allah’a şükür bunu da başararak bu bölgeye yeni bir kimlik kazandırdık” dedi.

Karşıyaka’nın kanalizasyon ve içme suyu sorununa köklü çözüm ürettiklerini kaydeden Başkan Feyat Asya, “Bu bölgede ikamet eden vatandaşlarımız biz göreve gelmeden önceye kadar fosseptik çukurları kullanıyordu. Şehir merkezinde böyle bir uygulamanın doğru olmadığını, bir eksiklik olduğunu söyleyerek Karşıyaka’da bir bütün içme suyu ve kanalizasyon hattı çalışması yaptık. Mevcut içme suyu hatlarının tamamını yenileyerek hanelerin bağlantılarını yapmalarını sağladık. Altyapı projemiz kapsamında Karşıyaka’da 7 bin 500 tonluk depo yapılıyor. Alparslan-2 Barajı’ndan şehrimize gelecek olan cazibeli içme suyu, buradaki depoya nakledilerek şehre dağıtılacak. Bu çalışma ile Karşıyaka ile beraber ilimizin içme suyu sorunu tarihe karışacak” ifadelerini kullandı.

Karni Deresi Rekreasyon projesi ile ilgili mahalle sakinlerini bilgilendiren Başkan Asya, “Muş’un en büyük sosyal aktivite merkezini kurmayı başardık. 100 bin metrekare alan üzerinde yaptığımız Karni Deresi Rekreasyon projesi ile bir ilki başardık. Atıl durumdaki bir alanı vatandaşlarımızın istifade edebileceği hale getirdik. Yaklaşık iki yıldır burada yapılan çalışmaların neticesinde çok güzel bir eser ortaya çıktı. Aileleriniz ile birlikte güzel vakit geçirebileceğiniz bir yeşil alanı hizmetinize sunduk. Aynı şekilde yine Karşıyaka sınırları içinde 2023 Hatıra Ormanı projesini uyguluyoruz. Hazırlıkların tamamlandığı projemizi gelecek yıl başlatıyoruz. Göreve geldiğimizde ilimizin yeşil alan kapasitesi 43 bin metrekareydi. Bugüne kadar yaptığımız parklar ve hazırladığımız projelerle bu rakamı 300 bin metrekarenin üzerine çıkardık. İnşallah yapacağımız çalışmalarla çok daha ileri seviyelere ulaşacağız” diye konuştu.

Altyapı projesi ile ilgili konuşan Başkan Asya, “Malumunuz en büyük projelerimizden biri bu şehrin içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının tamamını bir bütün yenilemekti. Şükürler olsun ki bu yıl projemizi başlattık. Sezon sonu itibari ile şehir merkezimizdeki 3 önemli güzergahımızdaki kazı ve döşemeler tamamlandı. Bunun yanı sıra birçok mahallemizin kanalizasyon ve içme suyu hatları yenilendi. Bu yıl sık kullanılan yerlere yoğunlaştığımız için haliyle vatandaşlarımızda yapılan çalışmalardan etkilendi. Ancak ilk günde söylediğimiz gibi zorluklara birlikte göğüs gererek başarıya ulaşma imkanı bulacağız. Dolayısıyla bu sürecin zorlu bir süreç olduğunu söyleyerek bugüne kadar getirdik. Döşeme çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde geçici asfalt kaplama yaptık. Muş’un kanayan yarası olan altyapı projesinin ardından üst yapı çalışmalarını başlatarak ilimizi güzel bir görünüme kavuşturacağız. İnşallah önümüzdeki yıl bu sorunu tamamen gidermiş olacağız” şeklinde konuştu.

Toplu taşıma alanında yapılan çalışmalara da değinen Başkan Asya, “Göreve gelir gelmez herkesin muzdarip olduğu şehir içi toplu taşıma sistemine el attık. Uzun uğraşlar sonucu ilimizde faaliyet gösteren toplu taşıma sahiplerini bir araya getirerek havuz ve kartlı sistem uygulamasını başlattık. Bunun yanında yeni güzergahlar belirleyerek halkımızın her noktaya ulaşmasını kolaylaştırdık. Karşıyaka Mahallemize de toplu taşıma araçlarının gitmesini sağladık. Allah’a şükürler olsun ki bu konuda iyi bir mesafe kat ettik. İnşallah çok daha iyi bir seviyeye getirerek sizlerin hizmetine sunacağız” ifadelerini kullandı.

Vahşi depolama sistemine son verdiklerini ifade eden Başkan Asya, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Bugüne kadar şehir merkezinde toplanan atıklar, Muş-Bitlis yolu üzerinde belediyemize tahsis edilen açık alanda depolanıyordu. Bu uygulamanın yanlış olduğunu söyleyerek çalışmamızı başlattık. Korkut’un Kümbet köyünde Katı Atık Bertaraf Tesisini kurmak için 560 dönümlük bir arsa bize tahsis edildi. Tesisimizi kurana kadar buralarda toplanacak atıkların Bitlis Katı Atık Tesisine nakledilmesi için aktarma istasyonu kurduk. Geçtiğimiz günlerde bu tesisimizin de açılışını yaptık. Bundan sonra toplanacak atıkları naklediyoruz. Mevcut atık alanını da ıslah ederek yeşil alan olarak hizmete sunacağız.”

Başkan Asya, konuşmasının devamında şehre kazandırılan tesisler ve yapılacak yatırımlarla ilgili mahalle sakinlerini bilgilendirdi. Toplantı soru-cevap bölümü ile sona erdi.