yıldönümü münasebetiyle yayımladığı mesajında, "Malazgirt Zaferi, Anadolu’da köklü ve zengin bir kültürün oluşmasına vesile oldu" dedi.

26 Ağustos Malazgirt Zaferi’nin 947. yıldönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan Belediye Başkanı Feyat Asya, Malazgirt Zaferi ile Anadolu’ya yeni bir medeniyetin inşa edildiğini belirterek, Malazgirt Zaferi’nin, Anadolu kapılarının açılmasında bir dönüm noktası olduğunu kaydetti. Başkan Asya mesajında, "Malazgirt Zaferi, sadece Türk tarihinin değil dünya tarihinin akışını değiştirdi. Malazgirt Zaferi, gök kubbe altında ahitleşen iki kardeş toplumun kıyamete kadar sürecek birlikteliğinin sembolüdür. Gücünü maneviyatından alan milletimiz, tarih boyunca eşsiz zaferler kazanarak, Anadolu’nun Türkiye halklarından başka bir millette vatan olmayacağını sayısız kez ispat etmiştir. Malazgirt Zaferi ve sonrasında yaşananlar, bunun göstergesidir. Bu büyük medeniyet birikiminin mirasçıları olarak, bütün bereketiyle bize kucak açan bu topraklarda, barış ve kardeşliği yükseltmeye, birlik ve beraberliğimizi korumaya, huzur ve güven içerisinde yaşamaya devam edeceğiz" dedi.

Kazanılan bu büyük zaferle, bin yıla yakın bir süredir yaşanan toprakların, birlik ve kardeşliğin merkezi haline dönüştüğünü dile getiren Başkan Asya, mesajının devamında ise şu ifadelere yer verdi:

"Dünya durdukça yaşamak istediğimiz Anadolu’da, millet olarak barış içinde, birlikte yaşamak en büyük dileğimizdir. Geleceğimize duyduğumuz güvenin teminatı, geçmişimizdir. Amacımız, geçmişimizden aldığımız ilhamla, dünya ülkeleri arasında varlığımızı onurlu bir şekilde devam ettirmektir. Geçmişimizdeki birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun hep daim olması dileği ile Malazgirt Zaferi’nin 947. yıldönümünü kutluyorum. Bu anlamda mazlumların umudu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen yıl olduğu gibi bu yıl da etkinliklere teşrif edecek olması bizleri ziyadesi ile memnun etmiştir. Şehrimizin yarınlara dair umutlarını yeşertecek, halkımızın geçmişi ile bağını güçlendirecek, gençlerimize özgüven aşılayacak bir kutlu zaferin temsilcilerinin muazzez ruhları, 26 Ağustos 2017 tarihinde Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile Malazgirt meydanında şad edilecek inşallah. Vatanımızı bizlere yurt kılan ecdadımızın aziz hatırasını yad edecek bu muazzam etkinlik, yurdumuza ve yuvamıza, obamıza ve otağımıza göz diken dahili ve harici bahtsızlar için korkutucu bir mesaj; varlığımızla övünen, sedamızla şenlenen İslam ümmeti için sevinçli bir muştudur. Değerli halkımızın bu müstesna günde bizleri yalnız bırakmayacağına yürekten inanıyor, sevincimize ortak olmanız temennisiyle en derin saygılarımı sunuyorum" dedi.

Başkan Asya, Malazgirt Zaferi’nin 947. yıl dönümünü kutladığı mesajında, kutlu zafere önderlik eden büyük komutan Sultan Alparslan ve aziz şehitleri de rahmetle andı.