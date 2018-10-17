Başkan Asya, merkez mahalle muhtarları ile bir araya geldi

Görev süresi içerisinde istişare kültürünü gelenek haline getiren Belediye Başkanı Feyat Asya, merkez mahalle muhtarları ile yaptığı aylık toplantıları sürdürüyor. Mahallelerde yapılan veya yapılması planlanan çalışmalar hakkında ilk olarak muhtarlarla fikir alışverişinde bulunan Başkan Asya, olası sıkıntıların çözümü noktasında da kendileri ile birlikte hareket ediyor. Son olarak kahvaltıda muhtarlarla bir araya gelen Başkan Asya, şehrin genelinde yürütülen çalışmalarla ilgili kendilerini bilgilendirdi.

Bugüne kadar mahalle muhtarları ile uyum ve işbirliği içinde çalışmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Asya, “İlimizin gelişimine ve kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla sizlerle birlikte bir yola çıktık. 2014 yılında muhtarlarımız ile ilk toplantımızı yaparken sürekli işbirliği içinde olacağımızı, birlikte hareket edeceğimizi söyledik. Görev süremizin sonuna geldiğimi bugünlere kadar bu sözümüzün gereğini yapmanın sevincini yaşıyoruz. Bugüne kadar hemen hemen her ay bir şekilde sizlerle bir araya geliyoruz. Sorun ve sıkıntıları çözüme kavuşturmak adına ortak hareket ediyoruz. Dileğim ve temennim bir dönem daha aynı ekiple bu şehre hizmetkârlık yapmaktır” dedi.

Muhtarların kendi bölgelerinin seçilmişleri olduğunu anımsatan Başkan Asya, “Bu aziz halk, hizmet üretmemiz için bizleri şu an bulunduğumuz göreve layık gördü. Sizler de sorumluluk alanlarınızın seçilmişlerisiniz. Vatandaşlar sorun sıkıntıların çözümü noktasında zaman zaman sizler aracılığıyla bize ulaşıyor. Belediye ile vatandaş arasında köprü görevi gören siz kıymetli muhtarlarımızı mahcup etmemek için elimizden geleni yaptık. Bizler de size ve halkımıza verdiğimiz sözü tutmak için tüm imkanlarımızı seferber ettik ve etmeye devam ediyoruz. Tabi zaman zaman çalışmalardan kaynaklı sıkıntılar yaşandığında bizimle birlikte muhtarlarımıza da tepkiler geliyor. Allah'a şükürler olsun ki bu tür olumsuzlukları bile ‘Ortak Akıl' ile ortadan kaldırıyoruz. Dönem sonuna geldiğimiz bugünlerde birbirimizin yüzüne baktığımızda utanacak, mahcup olacak bir durumumuzun olmamasının mutluluğunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

“Hayırda yarışırcasına vatandaşlarımıza hizmet sunmanın mücadelesini verdik” diyen Başkan Asya, “Bir taş bir taş üstüne bıraktığımızda birlikte mutlu olduk. Allah'a sonsuz şükrediyoruz ki söz verdiğimiz vaat ettiğimiz hizmetleri hayata geçirdik. Yarın dönüp arkamıza baktığımızda gerçekten bu şehrin ihtiyaç duyduğu hizmetleri yaptığımızı, güzel eserler bıraktığımızı göreceğiz. Alt yapıyı başlatırken toplumun her kesimi bize çok cesurca davrandığımızı söyledi. İnsan olmamız hasebiyle bu durum belki nefsimize hoş geldi. Ancak olması gereken buydu. İlimiz için ciddi bir eksiklikti. Bu çalışmaları yaparken bizlere hakaret eden, tepki gösteren ve aciz olan insanlarımızın yarın bizlere dua edeceğine inanıyorum. Çünkü aradaki farkı hissedecekler. Büyük bir sorunu ortadan kaldırdığımızı görecekler. Biz bunları sizlerle birlikte başardık. İnşallah bundan sonra da aynı minval üzere hareket edeceğiz. Söz verdiğimiz gibi bu şehir daha güzel olacak” ifadelerini kullandı.

Başkan Asya'nın konuşmasının ardından muhtarlar görüş ve önerilerini dile getirdi. Toplantı, toplu hatıra fotoğrafı ile sona erdi.