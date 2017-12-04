Başkan Asya, Milletvekili Ekinci’ye belediyenin projelerini tanıttı

Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti 6. Olağan İl Kongresine katılmak için Muş’a gelen İstanbul Milletvekili Azmi Ekinci’yi belediyenin çalışmaları ile ilgili bilgilendirdi. Milletvekili Ekinci’yi ilk olarak makamında ağırlayan Başkan Asya, görev süresi içerisinde yaptığı çalışmaları anlattı. Daha sonra Muratpaşa Mahallesi Bilgi Evi’ne giden Başkan Asya ve Milletvekili Ekinci, burada yapılan etkinlikleri yerinde inceledi. Kursiyerlerle hasbıhal eden Milletvekili Ekinci ve Başkan Asya, burada bulunan çocuklarla da yakından ilgilendiler.

Bilgi Evi projesi ile ilgili Milletvekili Ekinci’yi bilgilendiren Başkan Asya, “Yaklaşık bir ay önce İçişleri Bakanımızın katılımıyla ilimizde yaptığımız iki bilgi evinin açılışını gerçekleştirdik. Alanında uzman arkadaşlarımızın koordinesi ile bu tesislerimizde hizmetlerimiz başladı. Toplumun her kesimine hitap eden bilgi evlerini diğer mahallelerimizde de yapmak üzere projelerimizi hazırladık. İnşallah bu sayede vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu kursları ve etkinlikleri gerçekleştirmiş olacağız” dedi. Bilgi evi ziyaretinin ardından Milletvekili Ekinci ve Başkan Asya, Karni Deresi Sosyal ve Kültürel Rekreasyon projesinin uygulandığı alana geçtiler. Muş Belediyesi tarafından hazırlanan ve bir kısmı Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen Karni Deresi Sosyal ve Kültürel Rekreasyon projesi ile ilgili bilgi veren Başkan Asya, “Uzun bir süre üzerinde çalıştığımız ve taahhüt ettiğimiz Karni Deresi projemizi uygulamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Projemizle, Karni Deresi ıslah edilerek halkımız için modern bir mesire alanı haline getirildi. Halkımızın doğa ile baş başa vakit geçireceği, modern bir sosyal aktivite merkezi haline getirdiğimiz projemizi tamamlayarak teslim aldık” dedi.

Muş’ta yeşil alan sorununun çok fazla olduğunu ve bu sorunu gidermek için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını kaydeden Başkan Asya, Karni Deresi Uygulama projesi ile Muş için cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal aktivite alanını hayata geçirdiklerini söyledi. Başkan Asya, açıklamasına şöyle devam etti:

“Atıl halde bulunan Karni Deresini Muş’a kazandırarak, modern bir kent ve yaşanabilir bir Muş için cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal alanını hayata geçirdik. Karni Deresi Uygulama projesi içerisinde yer alan kafeteryalar, çocuk oyun alanları, kamelyalar, yürüyüş ve bisiklet yolları, spor oyun alanları, halı saha, basketbol sahası, havuz, büfeler, anfi-tiyatro halkımıza hizmet verecek. 86 bin metrekare alana sahip olan proje ile Muş bölgenin en modern, en büyük mesire ve sosyal aktivite alanına sahip oldu. Mevsim şartlarından dolayı parkımızın açılışını ilkbaharda yaparak hizmete sunacağız” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Ekinci de, Muş’a kaliteli hizmetler yapıldığını belirterek, Başkan Asya’yı tebrik etti.