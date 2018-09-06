Başkan Asya, milli sporcuyu ödüllendirdi

Uluslararası Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonasında Türkiye’yi temsil eden Muş Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren milli sporcu Muhammed Ali Yıldırım, müsabakaları başarıyla tamamlayarak üçüncü oldu. Belediye Başkanı Feyat Asya, başarılı sporcuyu makamında ağırladı. Balkan Şampiyonu Muhammed Ali Yıldırım’ın ziyaretinde karate dalında Türkiye ve Balkan şampiyonluğu bulunan antrenörü Aydan Ferhatoğlu ve babası Mehmet Emin Yıldırım da kendisine eşlik etti. Başarılı sporcu ile yakından ilgilenen Başkan Asya, elde ettiği başarılarla gurur duyduklarını ifade ederek kendisini tebrik etti.

Milli sporcunun aldığı güzel sonuçların Muş için önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Asya, kendisine bu yolda destek olan antrenörü ve ailesine de teşekkür etti. Başkan Asya, “Muhammed Ali Yıldırım kardeşimizin, ülkemizi temsilen katıldığı Uluslararası Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonasında üçüncü olması bizleri ziyadesi ile mutlu etmiştir. Bir hemşehrimizin böyle bir organizasyonda derece yapması bizleri de gururlandırıyor. Sporcu kardeşimin bu başarıyı elde etmesinde emeği olan antrenörü ve ailesini de tebrik ediyorum. Milli sporcumuzun başarılarının daim olmasını diliyorum. Bu güzel sonuçların çocuklarımıza ve gençlerimize örnek teşkil etmesini umuyorum” dedi.

“Rahmetli ağabeyimden devraldığım bayrakla üçüncü olmayı başardım”

Misafirperverliğinden dolayı Başkan Asya’ya teşekkür eden milli sporcu Muhammed Ali Yıldırım ise, “Ülkemizi temsilen katıldığım Uluslararası Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonasında dereceye girmeye hak kazandım. Bu sonucu almam çok farklı duygular yaşamama vesile oldu. 2 yıl önce ağabeyim bu müsabakaya katılmak üzere çıktığı yolda elim trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Onun derin üzüntüsünü yaşarken spor ile olan bağımı devam ettirdim. Bugün rahmetli ağabeyimden devraldığım bayrakla aynı müsabakaya katılarak üçüncü olmak, ben ve ailem için büyük bir gurur. İnşallah bundan sonraki müsabakalarımla onun adını yaşatmaya devam edeceğim. Bu mutluluğumuzu paylaşan belediye başkanımıza teşekkür ederim. Önümüzdeki şampiyonalarda Muş’u ve ülkemi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğim” şeklinde konuştu.

Ziyaret, Başkan Asya’nın milli sporcuyu ödüllendirmesi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.