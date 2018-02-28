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28 Şubat 2018 16:40

Başkan Asya, miniklere kitap okudu

MUŞ (İHA) – Muş’taki Balpeteği Anaokulunda eğitim gören minik öğrencilerle bir araya gelen Belediye Başkanı Feyat Asya, okuma alışkanlığına katkı sunmak için onlara kitap okudu.

Başkan Asya, miniklere kitap okudu

28 Şubat 2018 16:40


Belediye Başkanı Feyat Asya, Muratpaşa Mahallesi’nde bulunan Balpeteği Anaokulunu ziyaret etti. Başkan Asya, burada öğrencilerin yoğun ilgi ve sevgi gösterileri ile karşılandı. Minik öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Asya, onlara boyama ve hikaye kitapları hediye etti. Balpeteği Anaokulu yönetimi tarafından çocukların okuma alışkanlıklarını geliştirmek için hazırlanan projeye destek veren Başkan Asya, burada öğrencilere kitap okudu. Öğrencilerin ilgi ile dinlediği Başkan Asya, okumanın ardından onlara tavsiyelerde bulundu.


Okumanın insan hayatındaki önemine dikkat çeken Başkan Asya, "Okumak, dünyayı öğrenmemize ve tanımamıza yardımcı olur. Hayatımızın her aşamasında okumanın etkilerini fark edebiliriz. Okuduklarınız ve bildikleriniz kadar var olduğunuzu unutmayın. Kitap okumaya özen gösterin. İyi bir şekilde eğitim alabilmeniz için güzel ortamlar oluşturuluyor. Anneleriniz ve babalarınız kadar sizlerle yakından ilgilenen öğretmenleriniz var. Onların söylediklerini dikkatlice dinleyerek uygulayın. Bu sayede kendinize, ailenize ve topluma faydalı bireyler olabilirsiniz. Eğitim hayatınızda başarılar diler, çok iyi yerlere gelmenizi ümit ediyorum" dedi.


Okul Müdiresi Seda Aksoy da, katkılarından dolayı Başkan Asya’ya teşekkür ederek, "Bugüne kadar bizleri yalnız bırakmayan başkanımıza ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin güzel bir ortamda eğitim almalarını sağlamak için bizlere çok katkıları oldu. Okul yönetimi olarak öğrencilerimizin okuma alışkanlığını geliştirmek üzere bir proje geliştirdik. İlimizin idarecilerini öğrencilerimiz ile buluşturuyoruz. Onlardan çocuklara kitap okumalarını rica ediyoruz. Bu sayede öğrencilerimize farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Bir kez daha davetimize icabet ederek, öğrencilerimizi sevindiren başkanımıza şükranlarımızı sunarız" şeklinde konuştu.




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