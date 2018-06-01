Başkan Asya, Müdür Çolakoğlu ile vedalaştı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, başarılı hizmetlerinden dolayı İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ergün Çolakoğlu’na teşekkür plaketi vererek kendisiyle vedalaştı

Belediye Başkanı Feyat Asya, Hatay’a atanan Muş Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ergün Çolakoğlu’nu ziyaret etti. Çolakoğlu, il müdür yardımcıları ve şube müdürleri tarafından karşılanan Başkan Asya’nın ziyareti sohbet havasında geçti. Görev süresi içinde uyumlu çalışmasından dolayı Çolakoğlu’na teşekkür eden Başkan Feyat Asya, yeni görevinde başarılar dileyerek, bundan sonraki hayatının hayırlı, sağlıklı ve mutlu geçmesi temennisinde bulundu.

Tarım ve hayvancılık alanında Muş’un gelişimine çok katkı sağladıklarını ve bu konuda iyi bir izlenim bıraktıklarını belirten Başkan Asya, özverili çalışmaları ve başarılı hizmetlerinden dolayı Çolakoğlu’na plaket takdim etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek yaklaşık 4 yıldır Muş’ta görev yaptığını kaydeden Çolakoğlu, bu süre içerisinde kente hizmet etmenin yanı sıra güzel dostluklar da edindiğini söyledi. Muş’ta görev yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Çolakoğlu, Başkan Asya’ya nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Yapılan konuşmaların ardından Başkan Asya, Çolakoğlu’na plaket takdim ederek, bir kez daha yeni görevinde başarılar dileyerek, ailesi ile birlikte mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmesi temennisinde bulundu.

Ziyaret, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.