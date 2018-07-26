Başkan Asya, Muş’u ve belediye yatırımlarını anlattı

4 yıl içinde Muş’a önemli hizmetler kazandıran Belediye Başkanı Feyat Asya, yapılan çalışmaları kamuoyunu bilgilendirmek adına her platformda anlatmaya devam ediyor. Son olarak Akit TV canlı yayınına katılan Başkan Asya, görev süresi içindeki çalışmalarını anlattı. Programın sunucusu gazeteci Sabri Balaman’ın sorularını yanıtlayan Başkan Asya, bugüne kadar uygulanan projelere tek tek değindi.

Muş’un kadim ve medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir şehir olduğunu söyleyerek konuşmasına başlayan Başkan Asya; ovası, lalesi, üzümü ve güzellikleri ile tanınan bu şehre 4,5 yıldır hizmet ettiklerini kaydetti.

Seçildikten sonra eksik ve aksaklık olarak gördükleri tüm konuları önem sırasına göre belirlediklerini ve bunların çözüme kavuşturulması noktasında programlar yaptıklarını anımsatan Başkan Asya, bu süre içerisinde vaat edilen ve tespit edilen hemen hemen tüm sorunları giderdiklerini ifade etti.

Belediyenin mali durumu hakkında yöneltilen soruyu yanıtlayan Başkan Asya, “Belirlediğimiz hizmetleri hayata geçirmek için öncelikle bütçemizi iyi bir konuma getirmemiz gerekiyordu. Bütçemizi disipline etmek üzere çalışmalarımız oldu. Yaklaşık 60 milyon olarak devraldığımız bütçeyi şu anda 227 milyona çıkarmayı başardık. Öz kaynaklarımızı arttırmak için mevcut verilerimizi belli bir düzene getirdik. Bu sayede şu anda yatırımcı bir belediye konumuna geldik. Böylelikle ihtiyaç duyulan alt ve üst yapı projelerimizi uygulamaya başladık. 4 yılı geride bıraktığımızda arkamıza dönüp baktığımızda iyi bir yere geldiğimizi müşahade edebiliyoruz. Tabi bu yaptıklarımızı yeterli bulmuyoruz. Hizmette tatminin olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla daha fazla çözüm üretmeye, hizmet yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Muş’un yıllardan gelen altyapı sorunu olduğuna dikkat çeken Başkan Asya, bunu sorun olmaktan çıkarmak için hemen harekete geçtiklerini belirtti. Başkan Asya, “Kendimizi vatandaşlarımızın yerine koyduk ve ilimizin altyapısının öncelikli bir sorun olduğunu tespit ederek bunun çözülmesi için çalışma başlattık. Uzun uğraşlar sonucu geçtiğimiz yıl bu projemizi başlatmayı başardık. Şu anda birçok bölgenin içme ve yağmur suyu ile kanalizasyon hattı yenilenmiş oldu. İnşallah kısa bir sürede ilimizin genelinde bu çalışma tamamlanmış olacak. Bu sayede hem daha iyi bir altyapı döşemesine sahip olduk hem de yer altında kaybolan içme suyunun önüne geçmiş olduk. Aynı şekilde vatandaşlarımızın daha sağlıklı hatlardan içme suyuna kavuşmasını sağladık. Tabi bu çalışmamızla beraber ilimizin doğalgaza kavuşmasına öncülük ettik. Şu anda hemen hemen şehrin yüzde 80’inde doğalgaz döşemeleri tamamlanmış bulunmaktadır. İnşallah kısa bir sürede doğalgazın ulaşmadığı bir bölgemiz kalmayacak. Bizler bu çalışmaları yaparken diğer kurumlarla da ortak hareket ediyoruz. Telekom ve VEDAŞ’ta ihtiyaç duyulan bölgelerde hatları yeniliyor. Sonuç olarak bu çalışmalarla yeraltı döşemeleri belli bir düzene kavuşmuş oluyor” ifadelerini kullandı.

Altyapı çalışmaları ile birlikte üst yapı çalışmalarının da yapıldığını söyleyen Başkan Asya, “Döşeme çalışmalarının yapıldığı cadde ve sokaklarımızı daha modern bir görünüme kavuşturmak üzere planlamalarımızı yaptık. İlimizin en işlek caddesi olan İstasyon Caddemizin çehresini değiştirmek üzere çok güzel bir proje uyguluyoruz. Çalışmaların yoğun olarak devam ettiği projemizin tamamlanması ile Muş’umuz farklı bir görünüme kavuşmuş olacak. Bu çalışmayı diğer yollarımızda da yapıyoruz. 2018 yılındaki yoğunluğumuz üst yapı alanında olacak dedik ve bu şekilde devam ediyoruz. Bununla beraber yeşil alan kapasitesini arttırmaya yönelik önemli çalışmalarımız oldu. Şehrimize kazandırdığımız yeni yeşil alan ve mesire alanları ile vatandaşlarımıza güzel vakit geçirebilecekleri alternatif yerler oluşturduk. 43 bin metrekarelik yeşil alan kapasitesini yaklaşık 400 bin metrekareye çıkarmayı başardık. Bu ilimiz için çok iyi bir rakam. Tabi bunu daha ileriye taşımak üzere çalışmalarımız devam etmektedir. Sosyal ve kültürel anlamda mahallelerimizde bilgi evlerini kuruyoruz. Bu sayede çocuklarımızın, gençlerimizin ve kadın kardeşlerimizin bilgiye ulaşmalarını sağlıyoruz. Bu kapsamda iki mahallemizde bu tesislerimizi faaliyete koyduk. Şu anda iki farklı mahallemizde de aynı komplekslerin yapımı devam ediyor. İnşallah bunu bütün mahallelerimizde kurarak, vatandaşlarımızın bu alandaki beklentilerini karşılayacağız” diye konuştu.

Başkan Asya, uygulama aşamasında olan projeleri de tek tek anlattı.