Başkan Asya; "Muş’u yeniden inşa ediyoruz"

Atatürk Bulvarı ve İstasyon Caddesi Çevre Düzenleme projesi kapsamında başlatılan çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Nisan ayı sonlarında görkemli bir temel atma töreni ile çalışmaların start verildiği projede önemli bir mesafe kat edildi. Alt yapı bağlantılarının yenilendiği Belediye Meydanı ile üst geçit arasındaki kısmın asfaltı döküldü. Bordür ve parke döşemelerin devam ettiği yerde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, proje hakkında protokol üyelerine bilgi verdi. İncelemeler sırasında Başkan Asya’ya, Vali Aziz Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Şahin ve birim amirleri eşlik etti. Tarihi hizmet binası önünden Hükümet Konağı’na kadar yürüyen heyet, yol kenarında yapılan çalışmaları incelerken vatandaşlarla da hasbıhal etti. İstasyon Caddesinde yürütülen proje hakkında bilgi veren Başkan Asya, “Bir ayı aşkın bir süredir şehrimizin en işlek caddesi olan İstasyon Caddesini modern bir görünüme kavuşturmak için yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Tabi bu süreç hep istediğimiz gibi geçmedi. Plan ve programlarımız çoğu zaman hava muhalefetine takıldı. Belediye meydanında kazı çalışması başlatan ekipler, çok sorunlu bir zeminle karşılaştılar. Söz konusu bölgenin zemini çok kötüydü. Alt yapı döşemeleri de çürümüş vaziyetteydi. Özverili bir çalışmanın sonucunda projeyi gün yüzüne çıkarmayı başardık” dedi.

Projenin en zor aşamasını atlattıklarını kaydeden Başkan Asya, “Çalışmalar sırasında bizi en fazla uğraştıracak yer belediye meydanı ve bankalar caddesi güzergahıydı. Dağınık bir yapıyı düzenli hale getirmek biraz zamanımızı aldı. Ancak Allah’a şükürler olsun ki bunu başardık. Belediye hizmet binaları önünden üst geçit mevkiine kadar olan kısmın birinci kat asfaltını yaptık. Söz konusu alanda şuan da bordür ve parke taşı döşemleri yapılmaktadır. İnşallah birinci etabı şekillenen projemiz bundan sonra daha koordineli ve güzel bir şekilde ilerleyecektir. Vatandaşlarımızın ne yaptığımızın farkında olması bizi son derece mutlu ediyor. Onların takdiri ve tebriki bizleri daha da motive ediyor. İnşallah daha kaliteli hizmetlerle güvenlerini boşa çıkarmayacağız” ifadelerini kullandı.

Vali Aziz Yıldırım ve beraberindeki protokol üyeleri de hizmetleri ile Muş’u yeniden şekillendiren ve başarılı çalışmalara imza atan Başkan Asya’yı tebrik ettiler.