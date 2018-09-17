Başkan Asya, MYK üyesi Milletvekili Ekinci'ye hizmetleri anlattı

Temaslarda bulunmak üzere Muş'a gelen AK Parti Sivas Milletvekili ve Kadın Kolları MYK üyesi Semiha Ekinci, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'yı ziyaret etti.

AK Parti Sivas Milletvekili ve Kadın Kolları MYK üyesi Semiha Ekinci, AK Parti Muş Kadın Kolları Başkanı Elif Gezen ve kadın kolları teşkilat üyeleri ile birlikte Belediye Başkanı Feyat Asya'yı ziyaret etti. Sohbet havasında gerçekleşen ziyarette Başkan Asya, görev süresi içerisinde Muş'a kazandırılan hizmetler hakkında misafirlerine bilgi verdi. ‘Kalkınma Yerelde Başlar' sloganıyla ülkenin dört bir yanında devrim niteliğindeki hizmetleri halkına ulaştıran AK Parti'nin mensubu olmaktan şeref duyduğunu belirten Başkan Asya, seçim sürecinde taahhüt ettikleri çalışmaların büyük bir kısmını bugüne kadar gerçekleştirmenin sevincini yaşadıklarını söyledi.

Muş'un yeniden imarı ve inşası noktasında önemli çalışmalara imza attıklarını kaydeden Başkan Asya, “Bizlere tevdi edilen görevi layıkıyla yerine getirmek için azami çaba sarf ettik. Asli görevlerimizin layıkıyla yerine getirmek için titiz davrandık. Bu anlayışla görev süremizin beşinci yılına söz verdiğimiz hizmetleri hayata geçirerek girmenin onurunu yaşıyoruz. Bugüne kadar ihtiyaç duyulan birçok hizmeti halkımıza sunmayı başardık. Sosyal ve kültürel alanlardaki eksikliklerimizi gidermek için yoğun bir çalışma içine girdik. Muş'un yeşil alan konusundaki ihtiyacını göz önünde bulundurarak mevcut yeşil alan kapasitemizin 5 katı yeni alanlar oluşturduk. Bununla beraber ıslah çalışmalarımızla birlikte Muş'u iki dere arasına sıkışmaktan kurtardık. Yeni imar alanları oluşturarak halkımızın rahat nefes alabileceği ortamlar oluşturduk. İmar planlarımızı ciddi anlamda revize ederek çarpık yapılaşmanın önüne geçtik ve geçmeye devam edeceğiz. Bunların yanı sıra alt yapı ve üst yapı gibi büyük projelere el atmayı da ihmal etmedik. Allah'ın izniyle siz değerli devlet büyüklerimizin desteği ile halkımıza hizmetkârlık etmeye devam edeceğiz” dedi.

AK Parti belediyelerinin hizmet çıtasını hep yüksekte tuttuğunu ifade eden Milletvekili Ekinci ise Başkan Asya'yı yaptığı çalışmalardan dolayı tebrik etti. Muş'un daha iyi bir seviyeye gelmesi için kendisine düşen her türlü göreve hazır olduğunu kaydeden Ekinci, şehrin ikinci milletvekili olarak vatandaşlara hizmet etmekten onur duyacağını sözlerine ekledi.

Yapılan konuşmaların ardından misafirlerini uğurlayan Başkan Asya, tarihi hizmet binası girişinde sergilenen Lale Vadisi Parkı, Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Göletli Park Projelerinin maketleri üzerinden Milletvekili Ekinci ve beraberindekilere bilgi verdi.

Ziyaret toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.