Başkan Asya, Prof. Dr. Yıldızcı ile birlikte Lale Vadisi ve Göletli Park'ta incelemelerde bulundu

Dr. Ahmet Cengiz Yıldızcı ile birlikte Lale Vadisi ve Göletli Park'ta incelemelerde bulundu.

Vatandaşların güzel vakit geçirebileceği alanlar oluşturmak adına önemli projelerin hayata geçirilmesine öncülük eden Belediye Başkanı Feyat Asya, ortaya çıkan eserlerle halkın takdirini kazanmaya devam ediyor. Geçen yıl yapımı tamamlanan Lale Vadisi Parkı ile Muş'un en büyük sosyal aktivite merkezini hizmete açan Başkan Asya, bu yıl yapımına başlanan ve önümüzdeki günlerde açılışı planlanan Göletli Park ile yeşil alan konusunda yaşanan sıkıntıyı önemli ölçüde giderdi. Söz konusu parkların projelerinin çizimini, tasarımını yapan ve önemli eserleri ile tanınan İstanbul Teknik Üniversitesinden emekli Peyzaj Mimarı Prof. Dr. Ahmet Cengiz Yıldızcı'yı ağırlayan Başkan Asya, Lale Vadisi Parkı ve Göletli Parkı gezdi.

İlk olarak Göletli Park'a giden Başkan Asya ve beraberindeki heyet, burada uygulanan çalışmaları inceledi. Fiziki yapıların ve çevre düzenlemenin tamamlandığı Göletli Park'ta başlatılan temizlik çalışmalarının ardından açılış hazırlığı yapılacak. Projenin uygulama aşamasında hassasiyetle davranıldığını ve her türlü ayrıntının dikkate alındığı söyleyen Prof. Dr. Yıldızcı, Muş'a yakışır bir eserin ortaya çıktığını ifade etti. Muş standartlarının üstünde iki önemli eser yapıldığını vurgulayan Prof. Dr. Yıldızcı, ihtiyaç duyulan böylesi önemli mekanları vatandaşların hizmetine sunmak için çaba sarf eden Başkan Feyat Asya ve belediye ekiplerini tebrik etti.

Türkiye'de bir marka haline gelmiş Prof. Dr. Yıldızcı'yı bir kez daha Muş'ta ağırlamaktan onur duyduğunu ifade eden Başkan Asya, Lale Vadisi ve Göletli Park gibi şehre nefes aldıran iki projenin hayata geçirilmesindeki katkılarından dolayı kendisine teşekkür etti. Lale Vadisi ve Göletli Park projelerinin uygulanma ihtimalinin birçok kişiye göre imkansız olarak görüldüğünü belirten Başkan Asya, hiçbir zaman umutsuz ve çaresiz olmadıklarını, bu sayede başarılı sonuçlar elde ettiklerini söyledi. Hiçbir zaman vatandaşlara uçuk vaatlerde bulunmadığının altını çizen Başkan Asya, bugün görev süresinin sonuna gelmiş bir yönetici olarak söz verilenleri yerine getirmenin haklı gururunu yaşadıklarını belirtti. Lale Vadisi Parkı'nın bu yıl aktif olarak kullanıldığı ve vatandaşların uğrak mekanı haline geldiğini kaydeden Başkan Asya, büyük emeklerle ortaya çıkan bu tür ortamlarda vatandaşların huzur içinde eğlendiklerine şahit olmanın en büyük mutluluk olduğunu ifade etti. Göletli Park'ın henüz tamamlanmadan vatandaşlar tarafından kullanılmaya başlandığını aktaran Başkan Asya, söz konusu parkı önümüzdeki günlerde tamamen açarak hizmete sunacaklarını söyledi.

Başkan Asya ve Prof. Dr. Yıldızcı Göletli Park'ın ardından Lale Vadisi'ne geçerek burada incelemelerde bulundular. Başkan Asya, incelemeler sırasında karşılaştığı vatandaşlarla da hasbıhal etti.