AK Parti İl Başkanlığı 6. Olağan Kongresi’nde konuşan Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş halkına hizmetkarlık yaparak herkesin karşısına başı dik, alnı ak bir şekilde çıktığını söyledi. Başkan Asya, "Şehircilikte referans değerimiz olan Hz. Peygamberimizin Yesribi Medine’ye dönüştüren ve Medine’yi medeniyetler beşiği haline getiren bir davanın takipçileriyiz. Aynı anlayışla İstanbul’u çöp dağlarından arındırıp Avrupa’nın kültür merkezi haline getiren Sayın Cumhurbaşkanımızın açmış olduğu yolda ilerleyerek, göreve gelir gelmez ilimizin imarı ve inşası için yeni bir değişim ve dönüşüm sürecini başlattık. Sizlerin desteği ve halkımızın teveccühü ile göreve geldiğimde ülkenin en genç başkanlarından biri olmanın heyecanını yaşıyordum. Hamdolsun aynı heyecan ve coşku ile Muş halkına hizmetkarlık etmeye devam ediyorum" dedi.

"Göreve geldiğim günden bugüne mensubu olmakla şeref duyduğum partimizin politikaları çerçevesinde alt yapı, üst yapı, sosyal ve kültürel alanda belediyeciliği ilimizde hayata geçirme uğraşı içinde olduk" diye Başkan Asya şöyle konuştu:

"Bu süreçte hiçbir problemi küçümsemediğimiz gibi olduğundan fazla büyüterek azim ve şevkimizin kırılmasına da müsaade etmedik. Bu uğraşımız ve çabalarımızda sizlere ve hükümet yetkililerimize yaptığımız bütün müracaatların karşılık bulması bizleri minnettar kılmıştır. Bu minnet bilinci ile verdiğiniz destek ve sağladığınız katkılardan dolayı şükranlarımı arz ederim. 30 Mart 2014 yerel seçimleri öncesi hemşehrilerimize taahhütte bulunduğumuz, seçim beyannamesinde kayıt altına aldığımız vaatlerimizin hemen hemen tamamını görev süremizin yarısında hayata geçirmeyi başardık. Hizmette kanaatin olmadığını bilerek, yaptıklarımızla yetinmeyip, sürekli hizmet üretmenin gayreti içinde olduk. Mevsim şartlarından dolayı görev süremizin ancak yarısında yatırım yapabilmemize rağmen bunu bahane etmeyerek emsallerimiz ile yarışmaktan geri kalmadık."

Yola çıktıkları ilk gün taahhütlerini, hep gerçekleştirilebilecek hedefler üzerinden inşa ettiklerini vurgulayan Asya, "Birlikte yöneteceğiz dedik. ’Ortak Akıl Birlikte Yönetim’ anlayışına sadık kalarak ideal bir şehir inşa etmeyi hedefledik. Allah’a şükürler olsun ki bugün bütün mevsimsel ve coğrafi sıkıntılara rağmen stratejik planımızda belirlediğimiz hedeflerimizi gerçekleştiriyoruz. Kısa, orta ve uzun vadede yaptığımız planlamalar doğrultusunda, ihtiyaç duyulan tıbbi atık sterilizasyon merkezi, canlı hayvan pazarı, yaş sebze ve meyve hali, şehirlerarası otobüs terminali, hayvan bakımevi, katı atık aktarma istasyonu gibi birçok tesisi hizmete açarken, halkımızın refah ve huzur içinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için alt yapı, üst yapı, sosyal ve kültürel alanda yeni düzenlemeler yaptık. Çarpık yapılaşmanın önüne geçmek için mevcut imar planımızı revize edip, yeni yerleşim alanları açarak yüksek katlara sınırlama getirdik. 43 bin metrekare olan yeşil alan kapasitesini yaptığımız çalışmalar neticesinde 300 bin metrekareye çıkardık. Karni Deresi Parkımız ile Ankara Dikmen Vadisini ilimize taşıdık. Yıllarca ulaşım alanında yaşanan sorunu, havuz ve kartlı sistem uygulaması ile çözüme kavuşturduk. Toplumun her kesimine hitap eden Bilgi Evlerini mahallelerimizde kurarak, vatandaşlarımızın bilgiye ulaşmalarını kolaylaştırdık. Bu çalışmalarımızın yanı sıra en büyük vaatlerimizden biri olan alt yapı projesini başlatmanın gururu ile sizlerin ve halkımızın karşısındayım. Muş’un yüz yıllık sorununu ortadan kaldırmak için 400 bin nüfusa hitap edecek şekilde bütün içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının tamamını yenilemeye başladık. Yerel yönetimler için alt yapının meşakkatli ve sıkıntılı bir iş olacağını ve bir siyasetçinin kısa vadede bulaşmaması gerektiği telkinlerine kulağımızı tıkadık. Hiçbir siyasi kariyer hesabı yapmadan, halkımıza verdiğimiz sözü yerine getirmek için Allah’ımıza güvendik ve bu yola çıktık. Biz, yerin altına gömülen ve hiç görünmeyen 100 milyon TL’yi aşkın yatırımın halkımıza getirisini düşündük. Cadde ve sokakların alt üst edileceğini, vatandaşlarımızın ister istemez huzursuz olacağı riskini göz önünde bulundurarak bu projeden sonra şehrimizin kavuşacağı rahatın hesabını yaptık. Ana ve ara yollarımızın artık köstebek yuvası gibi delik deşik olmayacağı, sağlam bir alt yapıdan sonra yolları modern bir şekilde yaparak halkımızın hizmetine sunacağımızın umuduyla çalışıyoruz. Alt yapı projemiz ile birlikte uzun vadede planladığımız projelerimiz arasında bulunan içme suyu sorununa köklü çözüm ürettik. Fahri hemşehrimiz olmasından gurur duyduğumuz Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Veysel Eroğlu’nun destekleri ile Alparslan 2 barajında temin edeceğimiz cazibeli içme suyu ile Muş’un su sorununu ortadan kaldırıyoruz. Halkımızın ve sizlerin desteği ile üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz akşamı ezan seslerin bayrağı düşmana karşı dalgalandırdıklarını kaydeden Asya, "Yakın zamanda yaşamış olduğumuz 15 Temmuz tecrübesi bizlere doğru yolda olduğumuz husussunu kuvvetle sağlamış ve bu yolda kendinden emin bir şekilde ilerlememiz gerektiğini öğretmiştir. Milletimiz kendisine itibar eden, değerlerini dikkate alan, ülkesinin çıkarlarını önceleyen ve önemseyen davamıza sahip çıkmış, tanklara ve tüfeklere karşı canını siper ederek şer odaklarının bütün emellerini boşa çıkarmıştır. 15 Temmuz sonrası bizim bizden başka dostumuzun olmadığını bir kez daha anladık. Kürt, Türk, Arap, Alevi, Sünni demeden tankların karşısında, şehirlerin meydanlarında gece gündüz nöbet tuttuk. Ezan sesleriyle bayrağımızı düşmana karşı dalgalandırdık. Hamdolsun düşmanı bayrağımızla salladık. Bu meyanda, davamızın teşkilatlarımız eliyle her zaman güçlü, genç, dinamik, ataletten akametten uzak, üreten, mücadele eden bir yapıda olması için yenilenmenin ve değişimin elzem olduğu aşikârdır. Bizim için bu davanın her kademesi kutsal, küçük büyük fark etmeksizin her görev önemli ve değerlidir. Hiç kimsenin bu dava ve hareket içerisinde şahsi çıkarlarını önemseyerek davranması, kompleks ve kibre kapılması kabul edilebilir değil bilhassa içinde bulunduğumuz şartlar itibari ile asla tahammül edilemez. Bizler büyük bir zincirin birer halkasıyız, her halka bir diğeri ile varlığını devam ettirmektedir. Bir halkanın zayıflaması veya kırılmasının bütün zincirin kuvvetini etkileyeceğini unutmamalıyız. Bizler, birbirimizden güç almaktayız. Bizim için görevin bitmesi diye bir şey söz konusu değildir. Görev ve dava şuurumuz her zaman devam edecektir. Bu vesile ile bir kez daha teşrifleri ile bizleri onurlandıran Cumhurbaşkanımız ve beraberindeki heyete şükranlarımı arz ederken, 6. Olağan Muş İl Kongremizin özelde ilimize ve bölgemize, genelde ülkemize hayırlar getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ederim. Kongrede sorumluluk üstlenecek olan arkadaşlarımıza başarılar diler, onları şimdiden tebrik ediyorum. Görevi devreden arkadaşlarımıza da yaptıkları ve yapacakları hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim" diye konuştu.