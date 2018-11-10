Başkan Asya, Sokak Sağlıklaştırma Projesi'ni yerinde inceledi

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş Belediyesi ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) işbirliğinde uygulanan ‘Muş Tarihi Çarşı Sokak Sağlıklaştırma' projesinin uygulandığı Erzurum Caddesi'nde incelemelerde bulundu.

Yukarı çarşı olarak tabir edilen ve birçok tarihi yapının yer aldığı Minare Mahallesi Eski Erzurum Caddesi ve bağlantı sokaklarında başlatılan “Muş Tarihi Çarşı Sokak Sağlıklaştırma ve Çevre Düzenleme İşi' aralıksız devam ediyor. 4,5 yıl içinde vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracak hizmetleri hayata geçiren Muş Belediyesi, önemli bir projeyi daha tamamlama aşamasına getirdi. Belediye Başkanı Feyat Asya, bakan yardımcıları ve birim amirleri ile birlikte projenin uygulandığı sokakta incelemelerde bulundu. Proje hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan Asya, çalışmaların hızlandırılması konusunda talimatlar verdi. İncelemeler sırasında çevredeki esnaflarla da hasbıhal eden Başkan Asya, proje hakkında onlara bilgi vermeyi de ihmal etmedi.

Proje kapsamında işyerlerinin tek tip giydirildiğini kaydeden Başkan Asya, söz konusu cadde ve sokakların doğal taşlarla kaplanacağını ve ortaya çıkacak görüntü ile tarihi Muş Çarşısını yeniden canlandırmayı hedeflediklerini ifade etti. Şehre yeni bir görüntü kazandırmanın yanı sıra bu projenin ekonomiye ve turizme de katkı sunacağını söyleyen Başkan Asya, Muşluların veya il dışından gelecek olan insanların gidebileceği yeni mekanlar oluşturmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

‘Tarihi Muş Çarşısı Sokak Sağlıklaştırma ve Çevre Düzenleme' projesini DAKA işbirliğinde gerçekleştirdiklerini anımsatan Başkan Feyat Asya, projenin tamamlanması ile esnafın yüzünün güleceğini kaydetti. Alaattin Bey Camii, Hacı Şeref Camii, Ulu Camii, Yıldızlı Han, Karasu Hamamı, Müştakbaba ve Zemzemin türbesi gibi Muş'un tarihi değerlerinin bulunduğu bölgede yapılan bu çalışmanın önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Asya, söz konusu proje ile Muş'un daha cazip hale geleceğini belirterek, “Burada uygulayacağımız proje ile hem tarihi değerlerimizin gün yüzüne çıkmasını sağlayacağız hem de yöresel ürünlerin pazarlanabileceği bir ortam oluşturacağız. Projemizin bir başka gerekçesi de tarihi çarşının canlanmasıyla turizm sektörü paydaşlarının kapasiteleri ve işlevselliğinde artışlar sağlamaktır. Bu projenin hem ekonomik olarak esnafımıza yansıyacağına hem de Muş'a bir katma değer olacağına inanıyoruz. İki ayı aşkın bir süredir proje uygulanmaya başladı. Şimdiye kadar işyerlerinin dış cephelerinin sökümleri yapılarak yeni giydirmeler de sona gelindi. Projenin uygulandığı cadde ve sokakların taşları döşeniyor. İnşallah planlamamız doğrultusunda projemizi başarılı bir şekilde uygulayarak halkımızın hizmetine sunacağız” ifadelerini kullandı.