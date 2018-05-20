Başkan Asya, taşeron işçilerle iftarda bir araya geldi

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Belediye bünyesinde çalışan işçilerle iftar programında buluştu. İftar yemeğinin ardından bir konuşma yapan Başkan Asya, mesai arkadaşları ile aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Kanun Hükmünde Kararname ile taşeronda çalışanların kadroya geçişlerinin sağlandığını kaydeden Başkan Asya, “Bu yıl hükümetimiz tarafından kadroya geçiş kararınız alındı. Bizler de çıkarılan kanun neticesinde geçişlerinizi sağladık. Bu vesile ile bir kez daha kadronuzun hayırlı olmasını diliyorum. Kazanacaklarınız ile huzurlu ve mutlu bir hayat sürmenizi Yüce Rabbim’den niyaz ediyorum. Kadroya geçişleriniz ile birlikte çıkarılan düzenlemeler üzerine çalışmalarımızı yapıyoruz. Promosyonlarınız ile ilgili çalışma tamamlandı ve hesaplarınıza yattı. Maaşlarınız ile ilgili yapılan çalışmalar da inşallah kısa bir sürede neticelenir. Geçiş ilk adımdı. Bunun akabinde de mevzuatın gereğini yaparak geri kalan iyileştirmeleri de yapacağız” dedi.

“Biz bir aileyiz” diyen Başkan Asya, “Biz hiçbir zaman çalışanlarımız ile aramızda bir fark gözetmedik. Sizler bizim için çok kıymetlisiniz. Özellikle temizlik işinde çalışanlarımız bizim için çok daha onurludur. Hepiniz çoluk çocuğunuzun nafakasını temin etmek için bir gayret içindesiniz. Bunu biliyor ve görüyoruz. Bizler de sizin hakkınızı ve hukukunuzu korumak için çaba sarf ediyoruz. Belediyemizin imkanları arttıkça sizlerin de memnuniyeti artacaktır. Sizler emeğinizin karşılığını verdikçe bizim için daha kıymetli olacaksınız. Bizler de sizin bu emeğinizin karşılığını vermek için elimizden geleni yapacağız. Biz birlik ve beraberlik için şu an da çok zor işler yapıyoruz. Alt yapı ve üst yapı alanında önemli hizmetlerimiz var. Bunları sizlerle beraber başarılı bir şekilde tamamlayacağız inşallah. Bizi Ramazan ayına ulaştıran Allah’a sonsuz şükürler olsun. Bu aydaki ibadetlerimizin kabul olmasını diliyorum. Hep birlikte Muş’a hizmet ediyoruz. Unutmayın ki bu hizmetlerimiz de birer ibadettir. Katkılarınızdan emeklerinizden dolayı bir kez daha sizlere ayrı ayrı teşekkür eder, Ramazan ayınızın hayırlı bir şekilde tamamlanmasını diliyorum” şeklinde konuştu.