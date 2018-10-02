Başkan Asya, toplu taşımacılık yapan kooperatif yetkilileriyle bir araya geldi

S. 55 Nolu Şehir İçi Karayolu Yolcu Otobüsü Kooperatifi yönetimi ile istişarelerde bulunarak, “İlimizin toplu taşıma sistemini düzenli bir hale getirene kadar sizlerle birlikte uzun uğraşlar verdik. Zaman zaman yaşanan küçük hadiselerle bu emeği heba etmeyelim. Toplu taşıma araçlarını kullanan sürücüler, vatandaşlara misafirleri gibi davranırsa hiçbir sorun kalmaz” dedi.

Belediye Başkanı Feyat Asya, S.S. 55 Nolu Şehir İçi Karayolu Yolcu Otobüsü Kooperatifini ziyaret etti. Kooperatif Başkanı İnan Karakaya ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Başkan Asya, şehir içi ulaşım konusunda istişarelerde bulundu. Sohbet havasında gerçekleşen ziyarette konuşan Başkan Asya, “Göreve gelir gelmez üzerinde en fazla çalıştığımız konulardan biri şehir içi toplu taşımaydı. Allah'a şükürler olsun ki halkımıza taahhüt ettiğimiz diğer hizmetlerimizde olduğu gibi bu konuda da başarılı olduk. Havuz ve kartlı sistem uygulamasının bugünkü aşamaya gelmesine vesile olan meclis üyelerimize, çalışma arkadaşlarıma ve sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Son iki yıldır ilimize gelen öğrencilerimiz veya kamu çalışanlarımız bu değişimi hissetmemiş olabilirler. Ancak yıllardır toplu taşıma kullanan hemşehrilerim aradaki farkı çok iyi biliyorlar” dedi.

“Amacımız, vatandaşlarımızın ulaşım konusunda herhangi bir sorunla karşılaşmamasıdır” diyen Başkan Asya, şöyle devam etti:

“Vatandaşlarımızın toplu taşıma konusunda yaşadığı sorununun bilinciyle kooperatifiniz bünyesinde bulunan tüm araçları yenileyerek Muş Kart sistemine geçilmesi için öncülük ettik. Bu kapsamda İstasyon, Çiftlik, SGK, Hastane, Yeşilce, Şeker Fabrikası, Muratpaşa ve Cezaevi hatlarında yeni güzergahlar oluşturarak, bu güzergahlardaki durak yerlerini belirledik. Yapmış olduğumuz bu sistemle, artık araçlar belirlenen süre içerisinde seyir yapıyor. Durak yerleri haricinde yolcu indirme ve bindirme işlemi yapılmıyor. Üniversite güzergahını da aynı uygulama içine alarak üniversite öğrencilerinin ulaşım konusunda yaşadığı sorunu ortadan kaldırdık. Tabi bu anlattıklarım sizlerin ve bizim yoğun mesaisi sonucu hayata geçti. Ancak zaman zaman sizlerle ilgili şikayetler bize ulaşıyor. Araçların geç gelmesi konusunda veya şoförlerin üslubu ile ilgili sitemlerle karşılaşıyoruz. İlimizin toplu taşıma sistemini düzenli bir hale getirene kadar sizlerle birlikte uzun uğraşlar verdik. Zaman zaman yaşanan bu tür hadiselerle bu emeği heba etmeyelim. Toplu taşıma araçlarını kullanan sürücüler, vatandaşlara misafirleri gibi davranırsa hiçbir sorun kalmaz. Nasıl ki bir esnaf, iş yerine gelen müşterisi ile kibar ve hoşgörülü bir üslup takınıyorsa, şoförler de aynı şekilde yapsın. Toplu taşımayı daha kurumsal hale getirmek üzere sizlerle birlikte güzel çalışmalarımız olacak. Vatandaşlarımızın rahatı için ne gerekiyorsa birlikte yapacağız” şeklide konuştu.

S.S. 55 Nolu Şehir İçi Karayolu Yolcu Otobüsü Kooperatifi Başkanı İnan Karakaya da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sorunsuz bir ulaşım için sorumluluk bilinci ile hareket edeceklerini, eksik ve aksaklıklar konusunda gerekli uyarıları yapacaklarını ifade ettiler.

Ziyaret, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.